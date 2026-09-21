La banda panameña realizó cinco conciertos en ocho días, participó en televisión y medios argentinos y grabó “Buenos Aires Sessions” en los Estudios ION y Unísono.

Panamá, 11 de septiembre de 2026. – El rock panameño cruzó fronteras. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá, la banda Los 33 culminó una intensa gira promocional en Buenos Aires, donde durante ocho días realizó cinco presentaciones en vivo, participó en televisión, radio, prensa y plataformas de streaming, y grabó una nueva producción audiovisual en dos espacios emblemáticos del rock latinoamericano.

La agenda incluyó conciertos en Strummer Bar, Makena Cantina Club, Mitos Argentinos, Carnal y Lucille, además de colaboraciones en tarima con Germán “Cóndor” Sbarbatti, de Bersuit Vergarabat, y Cristian Puga, de Los Ladrones Sueltos.

Uno de los principales momentos de la gira fue la participación de Los 33 en TN Argentina, en el programa Re Despiertos, donde interpretaron en vivo “Un Vestido y un Amor”, de Fito Páez, estableciendo un puente musical entre Panamá y Argentina.

La banda también realizó sesiones audiovisuales en los Estudios ION, escenario de históricas grabaciones de artistas como Charly García y Luis Alberto Spinetta, y en Unísono, estudio fundado por Gustavo Cerati . Este último encuentro tiene un significado especial para Los 33, quienes años atrás compartieron escenario con Cerati en Panamá.

El material registrado durante ambas sesiones será lanzado próximamente bajo el nombre “Buenos Aires Sessions”, convirtiéndose en la producción número 17 de la agrupación.

La gira coincidió con el lanzamiento de “El Peso del Tiempo”, producción número 16 de Los 33 junto a ROM Label, y con la promoción de “Corazón Rocanrol”, sencillo dedicado a Edwin Carrizo.

Además de sus presentaciones en vivo, Los 33 lograron presencia en medios como Rock Data, Radio Monk, CNS 23, Radio El Cóndor 96.3 y Frecuencia Cero, entre otros.

“Buenos Aires no fue solamente una parada de la gira. Fue una oportunidad para conectar el rock panameño con una escena fundamental de Latinoamérica, generar nuevas alianzas y dejar registrada nuestra música en lugares que forman parte de su historia”, señaló la agrupación.

Con esta agenda, Los 33 consolidan un nuevo capítulo de su expansión internacional y reafirman su apuesta por llevar el rock panameño a nuevos públicos y escenarios de Latinoamérica.