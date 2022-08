La cantante estadounidense Taylor Swift se ha impuesto este domingo en Nueva Jersey en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV. Lo ha hecho con su canción All Too Well, que ha recibido el codiciado premio a mejor videoclip del año así como las distinciones a mejor vídeo en formato largo y mejor dirección. Los premios del certamen de este año, entregados en un abarrotado Prudential Center, en la localidad de Newark (Nueva Jersey), han estado muy repartidos con tres estatuillas conjuntas para Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción Industry Baby, y otras tres para Harry Styles, que no ha acudido a la cita, que se ha llevado el premio al mejor álbum del año por Harry’s House, mientras que su canción As It Was ha sido elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematografía. Harlow ha ganado, además, una estatuilla en solitario por First Class, elegida como la mejor canción del verano.

Taylor Swift, que se presentó con un elegante minivestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta, anunció durante la recogida del premio que lanzará un nuevo disco el próximo 21 de octubre que se titulará Midnights. En este trabajo contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida. La estadounidense, en su discurso, alabó el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y destacó que este año, por primera vez, habían sido nominadas cuatro directoras de videoclips.

La rapera Nicki Minaj, 17 veces nominada a los VMA y cinco veces ganadora por éxitos como Anaconda, Chun-Li o Hot Girl Summer, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada en la que recibió el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard, además de la estatuilla por el mejor vídeo de hip hop por su canción Do We Have a Problem? También ganaron el galardon Michael Jackson otros años Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna, Pink y Jennifer Lopez. Pero, más allá de los premios, la personalidad de Minaj se impuso en la ceremonia, en la que no solo protagonizó una actuación en la que levantó los ánimos del público, sino que también hizo las veces de maestra de ceremonias junto a los raperos LL Cool J y Jack Harlow.

Además de los consabidos premios a mejor vídeo musical latino, que recayó en la canción Envolver, de la brasileña Anitta, y coreano, que se llevó Lisa por Lalisa, los ritmos latinos y el k-pop (pop coreano) sonaron con fuerza en el Prudential Center y en el cercano Yankee Stadium, que también se unió a la fiesta. Anitta, que destacó la distinción por primera vez de un artista brasileño en los VMA, hizo bailar al auditorio, donde también actuaron los colombianos J Balvin y Ryan Castro y el puertorriqueño Bad Bunny.

Bad Bunny consiguió el premio a mejor artista del año y en un breve discurso hizo un alegato en favor de Puerto Rico, su cultura y su lengua.

“Siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico para el mundo entero”, dijo el artista.

Asimismo, el trabajo Saoko, de Rosalía, fue distinguido con el premio a mejor edición. El k-pop se llevó tres premios, más allá del reservado a esta categoría: el de Push Performance, que recayó en Seventeen; mejor vídeo de metaverso, que fue para Blackpink, y mejor grupo del año, que se llevó BTS.