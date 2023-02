Anoche se celebraron los Grammy 2023 y te haremos un repaso a las anécdotas de la noche más esperada del año por la industria de la música.

Este domingo por la noche numerosas caras conocidas a nivel internacional nos dejaban momentos para la historia. Desde Ben Affleck, que acompañó a Jennifer Lopez sin demasiado entusiasmo y cuyos gestos ya se han convertido material para meme, hasta Adele y La Roca, que protagonizaron una de las anécdotas más divertidas de la velada.

Y todo fue gracias al presentador, Trevor Noah, que en uno de esos momentos de la gala en los que música y premios descansan y hay tiempo para los chistes y las risas del público, decidió que era buena idea pasearse entre las mesas y bromear con algunos de los presentes. Y no dudó en presentar a Adele y Dwayne Johnson, La Roca, ambos ídolos mundiales. Hasta ahí todo más o menos normal si no fuera porque la reacción de la cantante ha cautivado a todo el mundo. La británica no podía disimular lo encantadísima que estaba de conocer al actor. ¿Quién no?

Adele, saludando a Dwayne Johnson. (Getty)

Pero si la cara de Adele al conocer al protagonista de ‘Fast & Furious’ se hacía viral poco después de la gala, las de Ben Affleck no van por caminos diferentes. El actor acompañaba a su chica, Jennifer Lopez, que era la encargada de presentar uno de los premios. Y, a juzgar por sus gestos, parece que no estaba demasiado entusiasmado. La pareja se saltó el paseíllo por la alfombra roja, el mismo que nos sirvió para ver el gran despliegue de estilismos, además de todos los detalles beauty de las artistas y celebs asistentes. Y después de ver las imágenes durante la ceremonia, cabe plantearse si la incomodidad de Affleck fue uno de los motivos para que no posaran frente a la prensa.

La cara de aburrimiento del actor durante la velada lo decía todo. Lo bueno es que no hay una cara de aburrimiento de Ben Affleck sin su correspondiente meme. Ya hay chistes de todo tipo acerca de sus ganas de vivir, de que había sido obligado a asistir… En fin, en general del poco entusiasmo que mostró, especialmente al lado de JLo, que no paró de bailar.

Pero no fue el único momento raro que protagonizó el matrimonio Lopez Affleck durante la ceremonia. Y, para su mala suerte, también captado por las cámaras con todo detalle. El mismo presentador que hizo que Adele y La Roca se conocieran se colocó al lado de la cantante, bailarina, actriz, empresaria y superestrella en general en un momento dado de la gala. Y por su papel de conductor, lógicamente, todas las cámaras del teatro los enfocaban. Pues bien, no hubo mas protagonista de comentarios que estos dos eclipsando así a Beyoncé y sus tres galardones, Adele y la Roca y momento histórico de Viola Davis, que ha entrado en ese selecto club de artistas que tienen en sus manos un Oscar, un Emmy, un Tony y un Grammy, este último gracias a la narración del audiolibro de sus memorias. Ni siquiera Rosalía y ese momento en el que se enteró de que ganaba un Grammy estando en la cama y en pijama pudo hacerles sombra. Bueno si hubo otra pareja que estuvo a la altura!!

Hablamos de Taylor Swift, Harry Styles y su nuevo reencuentro, dos años después de que se vieran en el mismo escenario, haciendo recordar esos tiempos tormentosos posteriores a su breve relación, cuando se creía que el cantante era el objetivo de algunas de las canciones de desamor de su ex. Fuese como fuese, lo cierto es que ahora tienen una relación, al menos, cordial y lo han vuelto a demostrar en esta gala de los Premios Grammy 2023, en diferentes momentos y con muchos gestos que dejan claro que de rencor, nada de nada.

Taylor Swift y Harry Styles, durante la gala. (Getty)

No solo la productora, compositora, cantante y actriz bailó más que nadie las canciones que el ex One Direction interpretó sobre el escenario, sino que además aplaudió el hecho de que Styles se llevara el mismo Grammy a la mejor interpretación solista al que ella misma optaba. Era solo uno de los seis premios que se llevó el cantante y compositor, que tampoco pasó desapercibido con sus estilismos.