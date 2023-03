Marvel y Angela Bassett se quedaron sin Oscar, pero al menos tuvimos un gran momento con Jamie Lee Curtis , ganadora del premio a Mejor Actriz de Reparto por ‘Todo a la vez en todas partes’. ¿El mejor detalle? Su agradecimiento especial al cine de terror: “A todas aquellas personas que me han dado el apoyo a todas las películas de género que hemos hecho en los últimos años. ¡Acabamos de ganar un Oscar todos juntos!”.

Tras estar en boca de todos gracias a su actuación en la SuperBowl, Rihanna se ha pasado por los Oscars para interpretar la canción nominada ‘Lift Me Up’ por ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Y lo ha hecho orgullosamente embarazada y positivamente divina.

No decimos justo en relación a los otros nominados (Austin Butler, el otro favorito, también hubiese sido un justo ganador), sino justo en relación al maltrato que Brendan Fraser ha sufrido por parte de la industria, la misma que ahora le pone en la cima de su profesión. Se lo ha ganado: su papel en ‘La ballena’ bien vale el Oscar a Mejor Actor protagonista .

John Travolta se ha sorprendido a sí mismo un poco al no poder contener las lágrimas en su presentación del In Memoriam, especialmente cuando ha hecho un guiño a Olivia Newton John. La actriz falleció en 2022 y ha inaugurado el In Memoriam de esta edición de los Oscars.