Excel Panamá y Mitsubishi Motors presentan oficialmente el nuevo Destinator en un evento exclusivo en Roadhouse, Ciudad del Saber.

Innovación, diseño y versatilidad para una nueva generación de conductores.

Panamá es el primer país de Latinoamérica en recibir el nuevo SUV de la marca.

Mitsubishi Motors, de la mano de su distribuidor oficial Excel Panamá, presentó oficialmente en el país y en Latinoamérica el nuevo Mitsubishi Destinator, un SUV de tres filas diseñado para acompañar a las familias modernas que buscan más espacio, más tecnología, más confort y más posibilidades para su estilo de vida.

El nuevo Mitsubishi Destinator destaca por su diseño robusto y elegante, con líneas aerodinámicas que reflejan el ADN de la marca. Su interior ofrece una cabina amplia y bien equipada, con capacidad para 7 pasajeros distribuidos en tres filas de asientos diseñadas para brindar comodidad sin excepciones. La tercera fila incorpora salidas de aire, puertos de carga e iluminación, asegurando confort para todos los ocupantes.

El Destinator integra un completo paquete tecnológico que eleva la experiencia de manejo. Destacan su pantalla digital de 12.3 pulgadas, sistema de sonido YAMAHA, conectividad avanzada y detalles de diseño futurista que hacen del interior un espacio moderno e intuitivo. Adicionalmente, incorpora tecnología Nanoe™ X en el sistema de aire acondicionado, una innovación que mejora la calidad del aire dentro del vehículo.

La seguridad continúa siendo uno de los valores principales de Mitsubishi Motors. El nuevo Destinator equipa un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), cámara de visión 360°, sensores de asistencia activa y 6 bolsas de aire, enfocados en la prevención y protección de todos los pasajeros.

Bajo el capó, el Mitsubishi Destinator cuenta con un motor 1.5 litros turbo de 163 Hp, que ofrece una respuesta ágil y eficiente, acompañado por cinco modos de manejo, adaptándose a diferentes condiciones de conducción.

“Con Destinator, Mitsubishi reafirma su compromiso con el mercado panameño y con las familias que buscan un SUV completo, moderno y seguro. Es un vehículo diseñado para acompañar cada etapa de la vida, con el respaldo y la confiabilidad que caracterizan a nuestra marca”, señaló Rafael Cano, Gerente Nacional de Mitsubishi Motors en Excel Panamá.

El nuevo Destinator ya se encuentra disponible en todas las sucursales Mitsubishi Motors-Excel a nivel nacional, con diferentes versiones y opciones de equipamiento, respaldadas por el servicio y la garantía que distinguen a la marca.

Información de contacto:

Para obtener más información sobre el nuevo SUV Destinator de Mitsubishi Motors, especificaciones técnicas y sus características, visite https://mitsubishipanama.com/ síganos en redes sociales como: @mitsubishimotorspanama, visite cualquiera de las 9 sucursales Mitsubishi Motors a nivel nacional en Vía Ricardo J. Alfaro, Calle 50, vía Transístmica, vía Domingo Díaz, La Chorrera, Penonomé, Santiago, Chitré y David.

Rafael Cano, Gerente Nacional, racano@excelautomotriz.com o

Reynaldo Palacios, Gerente de Mercadeo, repalacios@excelautomotriz.com

Sobre Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

MMC es una compañía automotriz japonesa con una robusta historia en la fabricación de vehículos de alta calidad y rendimiento, Con 109 años de historia en innovación, tecnología, y sostenibilidad en la industria automotriz. Cuenta con presencia mundial y tiene más de 30 mil empleados y cuenta con instalaciones de producción en Japón, Tailandia e Indonesia, posee una ventaja competitiva en camionetas pickup y SUV. Dentro de su portafolio de modelos para todos los segmentos destacan: Montero Sport, Eclipse Cross, Outlander, Outlander Sport, Xpander Cross, Destinator y L200