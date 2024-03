Lenny Kravitz recibió una estrella en el Paseo de la Fama

Hay quienes dicen que Hollywood es la meca de todo artista, y miles de personas han soñado con tener su propia estrella en el mítico Paseo de la Fama en Estados Unidos.

A este hito llegó el talentoso y carismático Lenny Kravitz al recibir la distinción que lleva su nombre en el famoso lugar de Los Ángeles, a la altura de Capitol Records Tower.

De la ceremonia participaron su amigo Denzel Washington y la hija del artista, Zoe Kravitz, que fue quien acaparó toda la atención por su desopilante discurso.

La actríz que interpretó una de las últimas versiones de Gatúbela habló de la gran experiencia que significa para ella ser hija del guitarrista y hasta se permitió bromear sobre las extravagantes vestimentas de su padre.

“Hemos pasado por muchas cosas. Hemos visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas, he visto la forma en que has permanecido igual de las maneras más importantes”, dijo Zoe, antes de que sus comentarios adquieran un tono más humorístico.

“He visto cómo te presentas, cómo cuidas de la gente a la que quieres, he visto tu increíble dedicación al arte, pero sobre todo he visto tus camisas”, dijo entre risas. “Según mi padre, si no deja al descubierto tus pezones, no es una camisa”.

La hija de Lenny admitió que a veces se avergonzaba cuando su padre la recogía de la escuela “pero tengo que decir que, a estas alturas, lo respeto”.

Después retomó la parte emotiva y dijo hablándole directamente: “Lo genial de ti no es lo que la gente piensa. Viene de tu verdadero amor a la vida, cada cosa que haces es una expresión de ese amor. Tu música, tus letras, tus presentaciones en vivo, tu casa, tu amor por la comida y la familia, fiestas, charlas hasta tarde en la cocina. Te devoras la vida, absolutamente”.

En tanto, este viernes el músico de 59 años lanza Blue Electric Light su trabajo de estudio número 12.