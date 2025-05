Estudiantes de Relaciones Internacionales mantienen viva la memoria histórica con lectura de los Tratados Torrijos-Carter en el Canal

Ciudad de Panamá, 24 de mayo de 2025 — En un emotivo acto celebrado en la sala de lectura de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, estudiantes de la Asociación de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá llevaron a cabo una lectura continuada de los Tratados Torrijos-Carter, reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica y la soberanía nacional.

Cincuenta estudiantes leyeron artículo por artículo el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, marcando un hito histórico a través del cual los jóvenes panameños de hoy conectan en el tiempo con las generaciones pasadas.

Rubén Hurtado, coordinador de la memoria histórica del Canal de Panamá, inauguró el evento destacando que “la memoria histórica de una nación no debe quedarse en los libros, debe mantenerse viva en cada uno de nosotros, especialmente en ustedes que son el futuro de nuestro país. Que esta lectura sea una semilla que germine en conciencia, en compromiso y en acción, en donde el pensamiento crítico los lleve, no a buscar un cambio, sino a ser el cambio, no a buscar un líder sino a ser líderes”.

Por su parte, Donato Jiménez, presidente de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales, subrayó el valor diplomático de los tratados: “Estos tratados representan uno de los hitos más importantes en el ámbito diplomático panamericano, un ejemplo de cómo la negociación y la justicia pueden prevalecer”.

La jornada concluyó con un conversatorio académico entre el Dr. Euclides Tapia, catedrático de la Universidad de Panamá y Agenor Correa, vicepresidente de la oficina de Asesoría Jurídica del Canal de Panamá, donde se reflexionó sobre el impacto histórico y jurídico de los tratados en la actualidad.

Para el Canal de Panamá es prioritario promover estas oportunidades de encuentro cultural y proyectar la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari como un espacio abierto para la comunidad.