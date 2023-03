La pareja se conoció en 2005, cuando él se convirtió en el guitarrista oficial de la gira de la artista. Ahora, ya con una hija en común, han celebrado su enlace en Roma Laura Pausini y Paolo Carta, en una imagen de la boda. Foto: DMOORE AGENCY (EFE) | Vídeo: EPV

Laura Pausini (Faenza, Italia, 48 años) está de celebración y por partida doble. Embarcada en una gira homenaje para conmemorar los 30 años del inicio de su carrera musical —tras ganar en 1993 el festival de San Remo con La soledad—, la artista italiana logró hace unas semanas todo un reto: viajó a Nueva York, Madrid y Milán en solo 30 horas, donde ofreció a su público tres conciertos únicos y en los que interpretó sus 30 canciones más conocidas. En lo que respecta a su lado más personal, Pausini ha sellado, por fin, su relación con el músico Paolo Carta, con quien lleva 18 años de relación, y ha pasado por el altar en una boda celebrada en Roma. “Abbiamo detto ‘Sí’. Hemos dicho ‘Sí’. We said ‘I do’. Diseemos ‘Sim’. Nous avons dit ‘Oui”, con esta frase, escrita en cinco idiomas, y una imagen del enlace, la artista italiana ha anunciado su matrimonio con Carta en su cuenta de Instagram, en la que acumula cuatro millones de seguidores. Casi dos décadas de noviazgo, una hija en común y varios intentos de pasar por el altar después, la pareja ha oficializado su relación en una ceremonia íntima y civil llevada a cabo en el Ayuntamiento de la capital italiana, como ya había adelantado el periódico italiano Il Corriere della Sera, que tuvo conocimiento del enlace porque aparecía en el listado que hace público el Consistorio. Para la ocasión, la cantante italiana ha escogido un vestido de color marfil, acompañado de una chaqueta de esmoquin del mismo tono, un collar de perlas y unos guantes.

Tras la primera imagen, la artista ha compartido con sus seguidores en las redes sociales otro momento de la ceremonia en vídeo, en el que se ven varios momentos del enlace mientras ella canta sus votos acompañada a la guitarra por su pareja. “Esta es nuestra promesa de boda: La promesa que nos unirá en la salud y en la enfermedad, le dará todo un sentido”, escribía.

Pausini (Faenza, 48 años) y Carta (Roma, 58 años) se conocieron en 2005, cuando él fue elegido como guitarrista para su gira. Aunque en un primer momento no saltó la chispa entre ellos, poco a poco se fueron conociendo y acabaron enamorándose. No fueron unos inicios sencillos para la artista italiana, a quien le costó comenzar una relación con él: sus ideales religiosos le impedían salir con un hombre divorciado y que tenía tres hijos de un matrimonio anterior. “Tardé mucho en aceptar este amor, no quería que nuestra historia hiciera daño a sus hijos”, explicó en una entrevista para la revista Io Donna. El primer beso llegaría días más tarde, cuando el guitarrista la invitó a una discoteca, a pesar de que a Pausini no le gustaba salir de fiesta.

En 2012, después de siete años de relación, Carta le pidió matrimonio a la intérprete de Se fue. Pero el destino hizo que no pudiesen pasar por el altar: una semana después se enteró de que estaba embarazada de su primera y única hija en común, Paola, que nació en 2013. “Decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos”, explicó la artista a ¡Hola! en una entrevista el año pasado.

Volvieron a intentarlo en 2021, pero la pandemia se lo impidió. “Soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho. Queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas”, contó a la misma revista. Y a la tercera ha ido la vencida. Aunque su matrimonio no estaba oficializado, la pareja ya sentía que estaban casados, ha contado la coach del programa La Voz.