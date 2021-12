El actor que interpreta a Mr. Big fue denunciado por tres mujeres por tres casos de abuso sexual ocurridos entre los años 2004 y 2015

En el marco de las múltiples acusaciones que enfrenta uno de los protagonista de Sex and the City, el actor Cris Noth, el elenco de la serie se solidarizó con las denunciantes.

“Estamos profundamente entristecidas por las acusaciones contra Cris Noth. Apoyamos a las mujeres que han venido y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, reza el mensaje que Sara Jessica Parker subió a su cuenta de Instagram que también fue firmado por Cynthia Nixon, y Kristin Davis.

Este lunes se conoció la tercera acusación de agresión sexual contra el actor que interpreta el papel de Mr. Big en la aclamada serie de HBO que luego de 17 años de la emisión del último capítulo este mes estrenó su secuela, And Just Like That.

La tercera víctima contó el ataque sexual que sufrió de parte de Noth a The Daily Beast. Su relato llegó dos días después de que otras dos mujeres hicieran denuncias similares contra el actor.

La mujer, que habló bajo el alias Ava, dijo que Noth la agredió sexualmente en el año 2010 cuando tenía 18 años y trbajaba en un restaurante de Manhattan, Nueva York. Ava cuenta que al finalizar su turno, fue a la oficina de su empleador para retirar el pago de la jornada y Noth la siguió.

Las protagonistas Cynthia Nixon, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker

Recuerda que Noth la siguió y entró en la oficina detrás de ella. Entonces el actor comenzó a besarla y ella intentó detenerlo. “Actuó como si nos hubiéramos escapado juntos de manera intencional y clandestina, y cuando le dije que no quería, esperaba que eso fuera todo”, contó.

Sin embargo dijo que Noth hizo caso omiso a su negativa y que abusó de ella. En medio de esa situación, Ava logró separarse del actor al convencerlo de tener relaciones en otro lugar, lo que le dio la oportunidad de escapar de la oficina y no volver a cruzarlo.

En tanto, las primeras dos mujeres en hablar señalaron que los hechos sucedieron en 2004 y en 2015. El medio local The Hollywood Reporter las identificó como Lily y Zoe, para resguardar su privacidad. La primera, quien es periodista, escribió a THR en agosto, y la segunda, en octubre.

Sara Jessica Parker y Chris Noth en “And just like that”

Lily relató que el abuso se produjo cuando trabajaba como camarera en 2015 y Noth la invitó a cenar a un restaurante. Cuando llegaron al lugar estaba cerrado y él le dijo de ir a su apartamento de Greenwich Village. “Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo”, relató la joven.

Según su testimonio, Noth se quitó los pantalones y la violó. Tras el ataque sexual, ella se vistió en el baño y llamó a un taxi. El actor luego se comunicó con ella para volverla a ver.

La segunda denunciante, Zoe, tenía 22 años cuando conoció a Noth en una firma de entretenimiento que trabajaba con actores famosos. “Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes”, contó.

De acuerdo a su testimonio, Noth la invitó a su departamento en un edificio en West Hollywood, California. Fue allí donde se produjo el abuso. Tras el ataque sexual, Zoe fue al hospital acompañada por su amiga y denunció la agresión ante dos policías, pero no reveló el nombre del autor por temor de que la despidieran.

En tanto, el actor rechazó las acusaciones y aseguró que “todos los encuentros fueron consensuados”. De todos modos, las tres denuncias que se hicieron hasta el momento fueron suficientes para que la agencia A3 Artists que trabajaba con Noth decidiera rescindir su contrato con el actor.