Con la intención de “proponer una filosofía de vida […] para hacer pensar y bailar a la gente”, como Luis Enrique dijo anteriormente a Billboard, “Yo no sé mañana” (Top Spot Music) se ha convertido en un tema de salsa atemporal. Con una sabia letra (escrita por Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar) sobre vivir el momento, el éxito tropical no solo conservó la salsa romántica del artista nicaragüense sino que también marcó su regreso triunfal después de años de no tener un éxito. También fue un regreso triunfal de la salsa romántica, que cambió el curso de la música tropical en la década de 1990. En 2009, “Yo no sé mañana” alcanzó el No. 6 en la lista Hot Latin Songs (el máximo para Luis Enrique desde “Lo que es vivir” en 1992) y encabezó la lista Tropical Airplay durante 11 semanas (su primer éxito No. 1 desde “Así es la vida” en 1994). El tema le valió al “Príncipe de la Salsa” el Latin Grammy a la mejor canción tropical y el Premio Billboard de la Música Latina a la Canción “Tropical Airplay” del Año. — JESSICA ROIZ