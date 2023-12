¿Quién diría que una banda de chicos podría ser tan conmovedora? La llamada telefónica nocturna del ahora desaparecido Son By Four a su exnovia todavía nos hace llorar cuando el vocalista Ángel López suplica: “Estoy muriendo, muriendo por verte”. Con la voz de López, “A puro dolor” supo incorporar convincentemente un sonido R&B al pop latino, y pasó 22 semanas no consecutivas en el No. 1 de Hot Latin Songs en el 2000, el sencillo latino más grande de ese año. Escrita por el maestro compositor Omar Alfanno y producida por Alejandro Jaén, también se benefició de una versión en inglés (“Purest of Pain”), y más aún, de su versión balada, que mostró la voz de López con un patetismo penetrante. — L.Cobo