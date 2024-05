9. Oh, Pretty Woman (1964)

6. Stand by me (1961)

Autores: John Lennon y Paul McCartneyIngresos estimados: 31 millones de dólaresYesterday es la canción decimotercera del quinto álbum de los Beatles, Help!, de 1965. La balada, de dos minutos y tres segundos de duración, supuso la primera composición de la banda británica escrita e interpretada por uno solo de sus miembros, Paul McCartney, de 23 años. No obstante, los créditos de su autoría fueron compartidos al 50% con John Lennon, al igual que todos los temas oficialmente firmados por la pareja.Yesterday se convirtió en la segunda canción más emitida en la historia de la radio y también ha sido versionada por más de 2.000 artistas.La canción ha generado hasta el momento más de 30 millones de dólares en regalías, sin contar los derechos de la película del mismo título de Richard Curtis (Yesterday, 2019). La viuda de Lennon, Yoko Ono, sigue ingresando cada año la mitad de los beneficios que genera la canción.

Autores: Phil Spector, Barry Mann y Cynthia WeilGanancias estimadas: 32 millones de dólaresLos compositores Barry Mann y Cynthia Weil, su mujer, se asociaron profesionalmente con el legendario productor Phil Spector para escribirla. Contra la opinión del matrimonio, Spector sugirió la inclusión del famoso verso “And he is gone, gone, gone / Whoa, whoa, whoa”. La canción se convirtió en un hit instantáneo en la voz del dúo californiano The Righteous Brothers. Y tuvo un renacimiento masivo en 1986, al incluirse en la banda sonora de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. La canción ha sido versionada por más de 2.000 diferentes intérpretes (incluido Elvis) y ha sido una de las más radiadas en Estados Unidos.Curiosidad: desde 2009 Phil Spector cumple condena por homicidio en la prisión californiana de Stockton. En 1970 produjo el último álbum de estudio de los Beatles, Let it Be.

2. Blanca Navidad (1940)

Autor: Irving Berlin. Ingresos estimados: 36 millones de dólares. Resulta irónico que una de las melodías que mejor capturan en todo el mundo el espíritu de la Navidad fuera escrita por un compositor de origen judío, Irwing Berlin, nacido en Bielorrusia como Israel Isidore Baline y emigrado a Estados Unidos en 1891.Aunque la canción ha sido interpretada por infinidad de artistas, la versión más popular de White Christmas sigue siendo la de Bing Crosby: ha vendido más de 100 millones de copias y sigue siendo uno de los villancicos cultos más escuchados en todo el mundo.

1. Happy Birthday to You (1893)

Autoras: Patty y Mildred HillIngresos estimados: 50 millones de dólaresLas hermanas Hill necesitaban una canción de cumpleaños para los niños de su jardín de infancia en Louisville, Kentucky (EEUU). De eso hace ya 127 años. En 1990, la editorial musical californiana Warner Chappell Music compró los derechos de la canción por 15 millones de dólares. Hoy, Happy Birthday to you ingresa diariamente 5.000 dólares diarios, unos dos millones de dólares al año en royalties. Y cada vez que suena en un película o serie de televisión… suma 25.000 dólares más. Por cierto, en algunos estados norteamericanos es ilegal cantarla en grupos muy numerosos de personas que no sean familia.