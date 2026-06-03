CANCIONES OFICIALES Y NO OFICIALES DE LA COPA DEL MUNDO

El Origen: Antes de que la FIFA pusiera las reglas

La relación entre el fútbol y la música no nació en una sala de reuniones de la FIFA. Nació en Chile, en 1962, cuando la banda local Los Ramblers decidió darle una banda sonora al Mundial que se celebraba en su país. El director del grupo, Jorge Rojas, compuso “El Rock del Mundial”, vocalizada por Germán Casas. Presentada por primera vez en el Festival de la Canción de Viña del Mar, la canción fue publicada en mayo de 1962 a pocas semanas del torneo y se convirtió de inmediato en un fenómeno nacional. A medida que la selección chilena avanzaba hasta el tercer lugar, el tema no dejaba de sonar, convirtiéndose en el EP más vendido del país ese año. Hoy es reconocida como la primera canción oficial asociada a un Mundial de fútbol.

Cuatro años después, en Inglaterra 1966, se dio otro primer paso significativo: junto a la primera mascota mundialista —World Cup Willie—, el cantante escocés Lonnie Donegan grabó un tema en su honor. Sin embargo, no tuvo buena recepción y cayó rápidamente en el olvido.

Durante las décadas siguientes, cada país sede creó melodías de carácter más clásico y orquestado, incorporando elementos musicales locales:

México 1970 : una composición con tintes de ranchera a cargo de los Hermanos Zavala.

: una composición con tintes de ranchera a cargo de los Hermanos Zavala. Alemania Occidental 1974 : una fanfarria oficial, aunque el tema “Fußball ist unser Leben”, cantado por los propios jugadores alemanes, fue quien realmente se instaló en la memoria colectiva.

: una fanfarria oficial, aunque el tema “Fußball ist unser Leben”, cantado por los propios jugadores alemanes, fue quien realmente se instaló en la memoria colectiva. Argentina 1978 : un hito histórico llegó cuando el legendario Ennio Morricone fue convocado para componer la música oficial —la primera vez que un artista de calibre internacional era designado para tal tarea—. El tema orquestado, publicado apenas 20 días antes del partido inaugural, tuvo muy poco impacto masivo.

: un hito histórico llegó cuando el legendario Ennio Morricone fue convocado para componer la música oficial —la primera vez que un artista de calibre internacional era designado para tal tarea—. El tema orquestado, publicado apenas 20 días antes del partido inaugural, tuvo muy poco impacto masivo. España 1982: el tenor Plácido Domingo prestó su voz a un pasodoble que dejó una huella más duradera.

1990: La FIFA toma las riendas y nace una tradición

A partir de Italia 1990, la FIFA formalizó el concepto de canción oficial como parte de la identidad de cada Copa del Mundo. Los organizadores le encargaron la composición al productor Giorgio Moroder, y el resultado fue “Un’estate italiana (To Be Number One)”, interpretada por los italianos Gianna Nannini y Edoardo Bennato. La canción, con su mezcla de pop europeo de finales de los ochenta y sintetizadores orquestales, se convirtió en el arquetipo de lo que sería un “himno mundialista”: pegadiza, emotiva y representativa del espíritu del torneo.

Ese mismo verano italiano, otro evento musicalmente trascendental ocurría en las afueras del estadio Olímpico de Roma: en la víspera de la final, los Tres Tenores —Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras— ofrecieron su primer concierto conjunto. La interpretación de “Nessun Dorma” por Pavarotti se convirtió en un fenómeno global, llegando al segundo lugar en las listas de sencillos del Reino Unido. Aunque no era una canción oficial del Mundial, quedó indisociablemente ligada a ese torneo. Los Tres Tenores repetirían la experiencia en los mundiales de 1994, 1998 y 2002.

Para Estados Unidos 1994, la FIFA apostó por algo más ambicioso: Daryl Hall (de Hall & Oates) junto al conjunto vocal Sounds of Blackness interpretaron “Gloryland”, un tema inconfundiblemente estadounidense con alma de soul y saxofón. Además, ese año se lanzó Gloryland World Cup USA 94, el primer álbum discográfico oficial de la Copa del Mundo, que incluía canciones especialmente compuestas para la ocasión junto a temas icónicos como “We Are the Champions” de Queen.

El Despegue: Ricky Martin y la Explosión del Pop Latino (1998–2006)

El punto de inflexión definitivo llegó con Francia 1998. La FIFA y Sony Music comenzaron a colaborar formalmente en el programa musical oficial, y el resultado fue “La Copa de la Vida” de Ricky Martin —producida junto a Desmond Child y Draco Rosa—. El tema capturó el espíritu de la “explosión latina” que sacudía la industria musical en esa época, con trompetas triunfales y ritmo de carnaval. El entonces miembro de Menudo fue relanzado al estrellato internacional con este himno explosivo. Es considerada una de las canciones mundialistas más icónicas de todos los tiempos.

Korea-Japón 2002 presentó una novedad: dos canciones representaron el torneo. “Boom” de Anastacia fue la canción oficial, mientras que “Anthem” del compositor griego Vangelis actuó como el himno oficial. Este año también marcó una curiosidad: la canción “Campione 2000” del productor sueco E-Type, que no era oficial de ningún torneo pero cuyo pegadizo estribillo se grabó en la memoria colectiva de millones de aficionados.

Alemania 2006 ilustró perfectamente el fenómeno de las canciones no oficiales. Mientras “The Time of Our Lives” de Il Divo y Toni Braxton fue designada oficial, fue “Hips Don’t Lie (Bamboo)” de Shakira junto a Wyclef Jean —interpretada en la ceremonia de clausura— la que dominó las listas en más de cincuenta países y se quedó en la memoria colectiva como el verdadero sonido del torneo. Un primer indicio de lo que vendría con la colombiana.

Waka Waka: La Canción Más Escuchada de la Historia de los Mundiales

Sudáfrica 2010 rompió todos los moldes. Shakira compuso “Waka Waka (This Time for Africa)” junto al productor John Hill. Según la propia artista, la melodía le llegó mientras caminaba de un granero a su casa en una finca en Uruguay, y la grabó de inmediato con una guitarra acústica.

La canción tiene una historia fascinante: su famoso estribillo está basado en “Zamina mina (Zangaléwa)”, una canción del grupo camerunés Golden Sounds, publicada en 1986. La melodía era en realidad un cántico popular que militares y scouts africanos repetían al marchar y trotar. Era tan popular que Golden Sounds llegó a cambiar su nombre artístico a “Zangalewa” en su honor. La banda camerunesa recibió reconocimiento y regalías por el uso de su melodía.

El “Waka Waka” que todos cantan no es solo un sonido sin sentido: en lengua fang de Camerún significa “hazlo”, un grito de motivación que resulta perfectamente apropiado para un evento deportivo. El nombre “Zangalewa” proviene de la expresión ewondo “za anga loé wa”, que significa “¿quién te ha llamado?”, una pregunta que hacían los militares cameruneses.

Los números de la canción son sencillamente apabullantes: superó los 4.500 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos musicales más vistos de la plataforma. En Spotify superó los mil millones de streams, lo que le valió a Shakira el Récord Guinness como la canción de Mundial más escuchada en dicha plataforma. Llegó al número uno en 15 países.

Las Canciones No Oficiales: Las que el Mundo Adoptó por su Cuenta

A lo largo de los mundiales, muchas canciones sin sello oficial de la FIFA se han instalado en el imaginario colectivo con la misma o mayor fuerza que las designadas por el organismo:

“Three Lions” (Football’s Coming Home) — Creada para la Eurocopa de 1996 por The Lightning Seeds junto a los comediantes Baddiel y Skinner, esta canción inglesa se convirtió en un fenómeno recurrente. Cada vez que Inglaterra participa en un torneo, su estribillo inunda los estadios. En el Mundial de Francia 1998, la canción oficial inglesa fue “We’re in This Together” de Simply Red, pero nadie recuerda eso: todos recuerdan el “It’s coming home”.

“We Are the Champions” / “We Will Rock You” (Queen) — Estas dos canciones, nacidas en 1977 después de que Brian May escuchara a los fanáticos del Stafford’s Bingley Hall entonar espontáneamente “You’ll Never Walk Alone”, se convirtieron en los himnos deportivos por antonomasia. Durante décadas han sonado en mundiales, olimpiadas y finales de todo tipo, sin necesitar ningún aval oficial. “We Are the Champions” incluso fue incluida en el álbum oficial del Mundial de 1994.

“Nessun Dorma” (Luciano Pavarotti) — La célebre aria de la ópera Turandot de Puccini se asoció eternamente con Italia 1990 tras el concierto inaugural de los Tres Tenores, y llegó al puesto número dos de los sencillos más populares en el Reino Unido ese año.

“Hips Don’t Lie (Bamboo)” (Shakira ft. Wyclef Jean, 2006) — Como se mencionó antes, fue la canción de clausura de Alemania 2006 y dominó listas en más de cincuenta países, eclipsando a la oficial.

2026: Shakira Hace Historia con “Dai Dai”

El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, trajo una novedad histórica: Shakira se convierte en la primera artista en interpretar dos canciones oficiales de Mundiales de la FIFA. Su colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy da como resultado “Dai Dai”, lanzada el 14 de mayo de 2026.

La canción fusiona ritmos latinos (reggaetón), afrobeats, dancepop y worldbeats. El título proviene del italiano y significa “¡Vamos!”, un grito de aliento universal. La letra rinde homenaje a leyendas del deporte como Maradona, Maldini, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.

El videoclip, dirigido por Hannah Lux Davis, fue rodado en Miami e incluye la aparición de estrellas actuales como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Harry Kane. La canción también es el himno oficial del FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa para garantizar educación de calidad a niños en situación de desventaja, con una meta de 100 millones de dólares.

Shakira también está confirmada para el primer espectáculo de medio tiempo en una final de Copa del Mundo, el 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium, donde compartirá escenario con Madonna y BTS.