Sin duda escribir hoy día una canción como ‘Delilah’, sería la máxima de las vetas del arte musical. Sin duda es una de esas canciones que coreaste alguna vez “My, my, my, Delilah/ Why, why, why, Delilah” pero, conoces la historia que se narra en ella? pues lastimosamente te informamos que trata sobre un hombre, enloquecido por los celos que apuñala a su novia tras descubrir que le engaña con otro hombre. Hoy vetarían a Tom Jones por incentivar la violencia de género, femicidios etc. sin embargo para 1967, cuando se escribió la letra, y durante décadas posteriores, preocupaban mas otras cosas morales al parecer. Ante algunas críticas su intérprete, Tom Jones, declaró en una oportunidad: “Es algo que ocurre en la vida”.

La verdad es que ‘Delilah’ es enormemente popular en cualquier parte del mundo y el artista galés anima a su público: “Seguid cantándola, yo también seguiré haciéndolo”.

Delilah nació en el año 1967. Barry Mason escribió la letra, y Les Reed la música. El primero que la grabó fue P. J. Proby. pero este lo hizo a su pesar y nada convencido por lo cual la canción pasa prácticamente desapercibida, así que decidió no publicarla (termino haciéndolo en 2008). Cuando Tom Jones la escuchó, le gustó. Lo explicaba en The Mail On Sunday en 2011: “Recuerdo que cuando escuché por primera vez ‘Delilah’, pensé, ‘Esto es un disco cómico’. Y mi mánager dijo, ‘Sí, pero queremos que lo hagas con seriedad’.

Efectivamente. La canción cuenta la historia, en primera persona, de un hombre que pasa por la ventana de su novia, cuyo nombre es Delilah, y la ve haciendo el amor con otro hombre. Enloquecido, espera en la calle toda la noche. Cuando amanece, después de que el amante de su pareja se marchara, el hombre engañado se dirige a la casa de la mujer. Ella abre la puerta y permanece allí, riéndose. Sin pensárselo dos veces, la apuñala hasta matarla (“Sentí el cuchillo en mi mano y ella no se rio más”). Al final, pide perdón y se disculpa: “simplemente, no podía soportarlo más” (Forgive me, Delilah, I just couldn’t take anymore).

Barry Mason, el autor de la letra, manifestó en el periódico The Sun, en 2001, que su fuente de inspiración había sido una chica a la que había conocido durante unas vacaciones en Blackpool (Inglaterra) cuando él tenía 15 años. Fue una aventura amorosa de verano. Pero cuando ella regresó a su casa le dijo que tenía novio y que todo había acabado: “Estaba destrozado. Nunca lo superé y enfermé de celos y me dolió muchísimo”. También dijo que la chica se llamaba Delia, pero ese nombre no encajaba en la canción (“Why, why, why Delia” no funcionaba).

Delilah fue inmensamente popular en otras partes del mundo y llegó al Nº1 en las listas de varios países, incluidos Alemania y Suiza. En las listas británicas fue el sexto single más vendido de 1968. Sus autores, Reed y Mason, recibieron el prestigioso Ivor Novello a Mejor Canción Musical y Líricamente en 1968. Ese mismo año, cuando la cantó en América, en el popular show de Ed Sullivan Show, los censores insistieron en que debía cambiar una frase por cuestiones puramente morales. La parte en la que canta, “Al amanecer, cuando ese hombre se marchaba, yo estaba esperando’, indicaba que el ‘hombre’ había pasado toda la noche con Delilah. Y eso era escandaloso para los productores conservadores del show. “Tom estaba lívido”, escribe Aubrey Malone en la biografía del artista ‘Still Rockin’. Y reproduce las palabras del galés: “Asesinar a Delilah estaba bien para ellos, pero no el hecho de que se quedara con ella toda la noche”. Tom Jones no cedió.

