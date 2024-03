Justin Timberlake reunió a su vieja banda *NSYNC el miércoles (13 de marzo) por la noche, durante un concierto previo al lanzamiento de su álbum en The Wiltern en Los Ángeles.

JT y *NSYNC aceleraron corazones y encendieron los charts durante su brillante carrera en los años 90 y principios de los 2000, antes de tomar un descanso en 2002. La boy band — o ahora, man band — volvió a sus viejas costumbres en L.A., donde ofreció un entrenamiento completo antes de la gira mundial Forget Tomorrow de Timberlake.

El “One Night Show” del miércoles será un acto difícil de seguir. Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass interpretaron sus éxitos de los 90 “Bye Bye Bye” e “It’s Gonna Be Me” y estrenaron el nuevo esfuerzo colaborativo “Paradise”.

La reunión sorpresa fue su primera en el escenario desde una aparición en los Premios MTV a los Videos Musicales 2023 el pasado septiembre. Antes de eso, los cantantes de “It’s Gonna Be Me” actuaron por última vez como quinteto en 2013, interpretando un medley cuando Timberlake fue reconocido con el Video Vanguard Award.

Timberlake volvió a sus raíces, y al estudio, con *NSYNC en 2023 para “Better Place”, que acompañó la cinta animada Trolls Band Together, en la que JT dio voz al personaje principal. La canción debutó en el No. 25 y le dio a *NSYNC su decimotercera aparición en el Billboard Hot 100.

En total, *NSYNC ha colocado seis éxitos en el top 10 del Hot 100, incluyendo “Bye Bye Bye” (No. 4), “This I Promise You” (No. 5) e “It’s Gonna Be Me” (No. 1, dos semanas). En el Billboard 200, los chicos han tenido cuatro títulos en el top 10, incluyendo los álbumes No. 1 No Strings Attached (ocho semanas) y Celebrity (una semana).

El concierto de JT sirve como antesala del lanzamiento de su sexto álbum en solitario, Everything I Thought It Was, este viernes (15 de marzo), y del inicio de su gira mundial Forget Tomorrow el 29 de abril en la Rogers Arena, en Vancouver, Canadá.

El nuevo álbum, liderado por el sencillo “Selfish”, marca el primer lanzamiento en solitario de JT en más de cinco años. EITIW es la continuación de su LP de Man of the Woods, que debutó en el No. 1 del Billboard 200.

A principios de esta semana, Timberlake estrenó la canción de EITIW “No Angels” en vivo en el programa nocturno Jimmy Kimmel Live!

https://www.billboard.com/espanol/noticias