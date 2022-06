El cantante canadiense compartió que tuvo que suspender todos sus próximos conciertos debido a que sufre del síndrome de Ramsay Hunt y no se encuentra físicamente capaz de subirse a los escenarios

Justin Bieber dio a conocer que tuvo que cancelar todas sus próximas presentaciones debido a que sufre de parálisis en la mitad de su

cara, la cual fue producida debido a un virus.

A través de sus redes sociales, el cantante Justin Bieber compartió que actualmente no puede mover la mitad de los músculos de su cara debido a que tiene síndrome de Ramsay Hunt el cual es producido por el mismo virus que causa la varicela.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”