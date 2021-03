Que esperar de esta entrega de Justice League y porqué debes verla?

La versión de Liga de la Justicia estrenada en cines en 2017 tuvo una producción difícil. Su guion experimentó cambios importantes antes y durante la producción entre 2016 y 2017. En mayo de 2017, Snyder renunció durante la postproducción tras la muerte de su hija Autumn, y Whedon se hizo cargo, completando la película como director sin acreditar. Whedon supervisó los reshoots y otros cambios que agregaron un tono ligero y humorístico, y redujo el tiempo de duración a 120 minutos de acuerdo con un mandato de Warner Bros. La versión de cines fue un fracaso comercial y recibió críticas mixtas, lo que llevó a Warner Bros. a revaluar el futuro del DCEU.

Por un lado, es una película de cuatro horas que no habría tenido esa duración en otras circunstancias. Por otro lado, esa misma extensión para no pocas personas se sentirá probablemente más corta de lo esperado, ya que constantemente estamos registrando nuevas escenas, comparando lo ya visto y reinterpretando secuencias que ahora tienen un nuevo sentido, al extenderse más allá de lo que ya era conocido.

De ahí que lo más relevante de todo es que esta es una codificación que nunca antes hemos realizado en el pasado, ni siquiera en otras “versiones del director” ya existentes. Es tan única la experiencia de ver a esta Liga de la Justicia, que solo hay espacio para valorar que la visión original finalmente fuese rescatada.

Debemos dar gracias a dios de verla en casa porque 4 horas en una butaca que no fuera VIP pondría en riesgo la salud de nuestra columna vertebral.

En esa línea, cada presentación de personaje se siente no solo ajustada, sino que también mucho más necesaria para validar a la idea del equipo. Aquello es lo que me hace pensar que inclusive hay posibilidades de que esta película pueda disfrutarla alguien que haya odiado Batman v. Superman .

El Snyder Cut también destaca por explotar a la mitología de lo que originalmente se quiso para el universo cinematográfico DC, no solo entregándonos una secuencia en el pasado distante de la Tierra que es todo un gozo para cualquier fan de los cómics, y que idiotamente no mantuvieron para la versión de cines, sino que también entrelazando los destinos de cada nuevo personaje que decidieron incluir.

Sin entrar en mayores detalles, la gran diferencia en términos de historia radica en la forma en que Zack Snyder estructura al relato, tomando como guía a la decisión de Batman de no cometer sus errores del pasado, de cumplir la promesa que llevó a cabo sobre la tumba de Superman, y formar a un equipo de héroes ante el peligro de los sueños premonitorios que lo han aquejado.

Restaurando lo originalmente filmado, la película da un salto visual notable que contrasta con el carácter televisivo de otras producciones cinematográficas de superhéroes. Atrás también quedó el bigote de Henry Cavill, las secuencias refilmadas frente a pantallas verdes y los notorios cambios de apariencia de Ben Affleck y Amy Adams entre secuencia y secuencia. Por el contrario, aquí dan espacio a una propuesta visual cohesionada que brilla como siempre lo han hecho las películas de Snyder. Y eso es inclusive teniendo en cuenta que el diseño de Steppenwolf no sigue siendo atractivo.

En el resultado final, y a pesar de los ripios de exceso propios que ha demostrado el director durante toda su carrera, lo más importante es que la película no solo funciona, sino que también en ocasiones saca provecho de los espacios que se crea para profundizar en personajes que estuvieron a la deriva en el cine.

Eso es algo que solo se remarca al constatar lo que aquí llevan a cabo con un personaje como Cyborg, quien no solo tiene una historia de origen, sino que es uno los centros protagónicos por sobre Aquaman e inclusive Wonder Woman. Tampoco es menor lo que sucede con Flash, ahora mucho más clave en el desenlace y foco de una secuencia que no nos entra en la cabeza como sacaron de la versión de 2017.