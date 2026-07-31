Una vez más, la solidaridad, el amor por los animales y el compromiso con la adopción responsable se hicieron presentes durante una nueva edición de Adopta Fest de Grada Radio, que se llevó a cabo el pasado domingo 26 de julio en Arraiján Town Center.

Bajo la temática: “cada mascota tiene sus etapas”, decenas de familias visitaron la plaza para conocer a los perritos y gatitos que buscaban un nuevo hogar. Gracias al trabajo en conjunto con la fundación Adopta Colitas Oeste, la jornada concluyó con un resultado extraordinario: 10 mascotas encontraron una nueva familia, entre ellas 8 cachorros y 2 gatitos.

Uno de los momentos más especiales del día fue ver cómo todos los cachorros disponibles lograron ser adoptados, permitiéndoles comenzar una nueva etapa rodeados de amor y cuidados.

Como patrocinador oficial del evento, Purina entregó un kit de productos a cada una de las familias adoptantes, brindándoles herramientas para iniciar de manera responsable esta nueva aventura junto a sus perros y gatos.

La salud y el bienestar de las mascotas también fueron una prioridad durante la jornada. El equipo de Pethouse ofreció atención veterinaria, además de servicios de desparasitación, vacunación y aplicación de vitaminas para las mascotas presentes y las que fueron adoptadas.

Los asistentes también pudieron conocer la oferta residencial de Viviendas de Primera, que presentó su catálogo de proyectos en el área oeste, mientras disfrutaban de música en vivo, dinámicas para ganar premios y el ambiente familiar que caracteriza cada edición de Adopta Fest, siendo el broche de oro el show canino que divirtió a grandes y chicos entre retos, demostraciones y buena energía gracias a “Agilidad canina”.

Esta nueva edición reafirma el compromiso de Grada Radio de impulsar espacios que promuevan la adopción responsable y fortalezcan el bienestar animal, demostrando que cuando empresas, organizaciones y comunidad trabajan juntas, es posible transformar la vida de muchas mascotas.

Agradecemos a todas las personas que asistieron, a las familias que decidieron abrir las puertas de su hogar a un nuevo integrante y a las marcas que continúan confiando en estas iniciativas para generar un impacto positivo.

Porque siempre vale la pena recordarlo: los mejores amigos se adoptan.

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