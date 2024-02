La ‘Diva del Bronx’ está por lanzar uno de sus proyectos más ambiciosos, ‘This is Me… Now’, que comprende una película musical, su primer álbum de estudio en diez años y su primera gira en cinco.

‘This is Me… Now’ es la continuación de ‘This is Me… Then’, el álbum de estudio de JLo de 2002 que narra los inicios de su relación con su ahora esposo, Ben Affleck. A través de este nuevo proyecto, la intérprete de 54 años mira su vida amorosa en retrospectiva, mientras ve de forma graciosa todo su recorrido amoroso.

A lo largo de 65 minutos, ‘This is Me… Now: A Love Story’ sigue la historia de una mujer (JLo) que se encuentra lidiando con el desamor. A medida que ésta analiza su vida amorosa, un elenco lleno de estrellas, incluidas Jane Fonda, Sofía Vergara, Keke Palmer y Post Malone, ofrecen una fuerte crítica a la artista y su desesperación por encontrar el amor.

Dado que la nueva cinta es un musical, el proyecto viene acompañado de un nuevo álbum musical, que representa el primer lanzamiento de larga duración de JLo en los últimos diez años. En palabras de la misma artista, su reencuentro con Ben Affleck, tras 17 años de separación, fue la principal inspiración para crear toda una narrativa en torno a su historia de amor.

“Estaba nerviosa al principio, pero fui allí el primer día y dije: ‘Esta es una misión’. Hicimos (el álbum) “This is me… Then” hace 20 años, y vamos a hacer “This Is Me… Now”. Este milagro ha ocurrido, una segunda oportunidad. Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la forma en la que ese álbum capturó ese momento en el tiempo”, reveló para San Diego Union Tribune.

‘This is Me… Now: A Love Story’ se estrenará en Prime Video este viernes, 16 de febrero, al igual que el álbum, que estará disponible en plataformas digitales. La preventa para la gira ‘This is Me… Now’ en Estados Unidos arranca el 20 de febrero.

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Lopez y Affleck mantuvieron una sólida relación a inicios de los 2000s. Tras pasar varios meses comprometidos, la pareja optó por anular la boda poco antes del gran día. Al separar caminos, Ben encontró el amor con Jennifer Garner, con quien decidió formar una familia; mientras que JLo hizo lo propio con el salsero Marc Anthony. No obstante, ambas relaciones terminaron en divorcio.

17 años después de su separación, JLo y Affleck se reencontraron. Las celebridades decidieron darle una segunda oportunidad al amor y retomaron su romance. A diferencia de la primera vez, el reencuentro culminó en matrimonio. Actualmente, ‘Bennifer’ lleva dos años de casados.