Más de 1,500 atletas de más de 60 países participaron en una de las ediciones con mayor alcance regional, fortaleciendo la proyección turística y deportiva de Panamá.

La edición 2026 del IRONMAN 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship dejó resultados que trascienden lo deportivo, consolidándose como una plataforma estratégica para el turismo, la economía y el posicionamiento internacional de Panamá.

Celebrado el pasado 22 de marzo en la Calzada de Amador, el evento reunió a más de 1,500 atletas provenientes de 60 países, posicionando a Panamá como uno de los principales puntos de encuentro del turismo deportivo en América Latina.

De los 1,500 atletas registrados, 1,164 correspondieron a participantes internacionales, reflejando el creciente posicionamiento de Panamá dentro del circuito global de turismo deportivo y competencias de resistencia. Entre los países con mayor participación destacaron Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

El evento generó más de 4,000 noches hoteleras y un impacto económico estimado de USD 5 millones, beneficiando sectores clave como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos.

Asimismo, la competencia movilizó miles de visitantes internacionales, considerando que, en promedio, cada participante permanece entre cuatro y cinco noches en Panamá y viaja acompañado de dos o tres familiares o acompañantes, generando un importante flujo turístico durante el fin de semana del evento.

“El crecimiento sostenido que ha registrado el IRONMAN 70.3 Panamá demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta estratégica para atraer visitantes, dinamizar la economía y proyectar internacionalmente al país. Hoy Panamá se consolida como una sede relevante para el turismo deportivo y las competencias de alto nivel en la región”, destacó Rina Aguirre, directora de la carrera.

La edición 2026 también reflejó un crecimiento sostenido en la participación femenina dentro de la competencia. Actualmente, la participación masculina representa entre el 65% y 70% de los atletas inscritos, mientras que la femenina supera el 30%, posicionándose como la categoría de mayor crecimiento en los últimos años.

“Hace algunos años, la participación femenina apenas rondaba entre el 10% y 15%. Hoy supera el 30% y continúa creciendo gracias al impulso de iniciativas y programas que incentivan una mayor participación de mujeres en el deporte”, destacó Aguirre.

La experiencia de los atletas también reflejó altos niveles de satisfacción. Las evaluaciones posteriores destacaron positivamente la organización, seguridad, logística y experiencia integral del evento, así como el entorno natural y el acompañamiento del público y voluntarios durante la competencia.

Uno de los pilares de la organización es la seguridad, y este año el evento contó con el apoyo de más de 300 unidades de estamentos como la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Seguridad Municipal; además de más de 150 unidades de seguridad privada. La planificación también se desarrolló en coordinación con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) y las juntas comunales de San Francisco y Parque Lefevre.

Los resultados de satisfacción alcanzaron un 94% en la disciplina de natación (swim), 86% en ciclismo (bike) y 93% en running (run), reflejando una mejora significativa en la experiencia general de los participantes durante la edición 2026.

Asimismo, el 70% de los participantes manifestó su intención de regresar en la próxima edición, fortaleciendo el posicionamiento de Panamá dentro del circuito internacional de triatlón.

Otro de los indicadores destacados fue el Net Promoter Score (NPS) de 72, la calificación más alta registrada por el evento hasta la fecha, reflejando el alto nivel de recomendación y satisfacción general de los atletas.

Los participantes también resaltaron el trabajo de los voluntarios, las mejoras implementadas en la ruta de ciclismo y el ambiente generado a lo largo del circuito como factores clave de su experiencia positiva.

Además del impacto turístico y económico, el evento generó una amplia exposición mediática y digital a nivel nacional e internacional, fortaleciendo el posicionamiento de Panamá como sede de eventos deportivos de alto nivel y ampliando su visibilidad en medios y plataformas digitales de la región.

Desde 2022, bajo la organización de Razzpao Latam, el evento ha mantenido un crecimiento sostenido en participación y alcance internacional, consolidándose como una de las competencias deportivas más importantes de la región.