Prince: el genio del pop que redefinió el arte

Hubo artistas que marcaron una época. Y luego hubo Prince. Prince Rogers Nelson nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, Minnesota, y desde muy joven demostró una capacidad musical extraordinaria: aprendió a tocar más de 27 instrumentos, comenzó a componer sus propias canciones siendo adolescente y firmó con Warner Bros. Records siendo apenas mayor de edad, tomando el control creativo y artístico de su música desde el primer día. Su álbum debut, For You, llegó en 1978.

Su carrera abarcó más de cuatro décadas, durante las cuales fusionó con maestría el funk, el rock, el R&B, el soul, el pop y hasta el jazz, creando un sonido propio e irrepetible que inspiró a generaciones enteras de artistas. Icono de la liberación sexual, la espiritualidad y el misterio, Prince fue mucho más que un músico: fue un fenómeno cultural.

Sus cifras

39 álbumes de estudio

Más de 150 millones de discos vendidos en el mundo

7 premios Grammy

Sus mejores éxitos

A lo largo de su carrera, Prince lanzó canciones que se convirtieron en himnos generacionales. Estos son algunos de sus temas más icónicos:

Purple Rain (1984) — Himno eterno When Doves Cry (1984) — Nº1 Billboard Hot 100 Kiss (1986) — Nº1 Billboard Hot 100 Sign “O” the Times (1987) — Obra maestra 1999 (1982) — Clásico del pop Little Red Corvette (1982) — Top 10 Raspberry Beret (1985) — Top 5 Let’s Go Crazy (1984) — Nº1 Billboard Hot 100 Diamonds and Pearls (1991) — Top 10 Cream (1991) — Nº1 Billboard Hot 100

Purple Rain: la cumbre de su arte

Purple Rain (1984) es, sin duda, el álbum que catapultó a Prince a la inmortalidad. La película y el disco del mismo nombre supusieron una revolución artística y comercial: el álbum permaneció 24 semanas consecutivas en el número uno del Billboard 200, vendió alrededor de 22 millones de copias en todo el mundo —13 millones solo en Estados Unidos— y ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original. La canción homónima se convirtió en uno de los solos de guitarra más celebrados de la historia del rock.

“There is music before Prince and music after Prince. He changed everything.” — Rolling Stone Magazine

Discografía imprescindible

Además de sus singles, Prince construyó una discografía de culto con álbumes que son piezas clave de la historia del pop y el rock:

Dirty Mind (1980)

(1980) 1999 (1982)

(1982) Purple Rain (1984)

(1984) Around the World in a Day (1985)

(1985) Sign “O” the Times (1987)

(1987) Lovesexy (1988)

(1988) Diamonds and Pearls (1991)

(1991) The Gold Experience (1995)

Algunas curiosidades del artista

El músico total Prince tocó todos los instrumentos en su álbum debut For You (1978) siendo apenas un adolescente. Se estima que dominaba más de 27 instrumentos, incluyendo guitarra, piano, batería, bajo y sintetizadores.

Prince tocó todos los instrumentos en su álbum debut For You (1978) siendo apenas un adolescente. Se estima que dominaba más de 27 instrumentos, incluyendo guitarra, piano, batería, bajo y sintetizadores. La bóveda secreta Debajo de Paisley Park tenía una bóveda climatizada con material inédito suficiente para lanzar un álbum por año durante los próximos 100 años. Canciones completas, videoclips terminados, colaboraciones nunca publicadas… un tesoro musical casi infinito.

Debajo de Paisley Park tenía una bóveda climatizada con material inédito suficiente para lanzar un álbum por año durante los próximos 100 años. Canciones completas, videoclips terminados, colaboraciones nunca publicadas… un tesoro musical casi infinito. Escribió éxitos para otros Compuso “Nothing Compares 2 U” para Sinéad O’Connor, “Manic Monday” para The Bangles, “I Feel for You” para Chaka Khan y canciones para Madonna, Patti LaBelle y Sheila E., entre muchos otros. Muchos ni siquiera sabían que era él el autor.

Compuso “Nothing Compares 2 U” para Sinéad O’Connor, “Manic Monday” para The Bangles, “I Feel for You” para Chaka Khan y canciones para Madonna, Patti LaBelle y Sheila E., entre muchos otros. Muchos ni siquiera sabían que era él el autor. El Super Bowl más lluvioso de la historia Su actuación en el medio tiempo del Super Bowl XLI en 2007 es considerada la mejor de todos los tiempos. Llovía a cántaros y alguien de su equipo le preguntó si quería cancelar. Su respuesta fue: “¿Puedes hacer que llueva más?”

Su actuación en el medio tiempo del Super Bowl XLI en 2007 es considerada la mejor de todos los tiempos. Llovía a cántaros y alguien de su equipo le preguntó si quería cancelar. Su respuesta fue: “¿Puedes hacer que llueva más?” El símbolo impronunciable Cuando cambió su nombre a un símbolo en 1993, Warner Bros. tuvo que enviar por correo miles de disquetes con una tipografía especial creada únicamente para que los medios pudieran escribir su “nombre”. Fue uno de los gestos más excéntricos y creativos de protesta en la historia de la industria musical.

Cuando cambió su nombre a un símbolo en 1993, Warner Bros. tuvo que enviar por correo miles de disquetes con una tipografía especial creada únicamente para que los medios pudieran escribir su “nombre”. Fue uno de los gestos más excéntricos y creativos de protesta en la historia de la industria musical. Un actor accidental con Razzie incluido Ganó el Oscar por Purple Rain, pero también acumuló cuatro Razzie Awards (los premios a lo peor del cine) por sus películas Under the Cherry Moon y Graffiti Bridge. Él nunca pareció importarle demasiado.

Ganó el Oscar por Purple Rain, pero también acumuló cuatro Razzie Awards (los premios a lo peor del cine) por sus películas Under the Cherry Moon y Graffiti Bridge. Él nunca pareció importarle demasiado. Su color favorito no era el morado Aunque el morado es su color más icónico, en varias entrevistas Prince confesó que su color favorito era en realidad el verde. El morado llegó a él más como una decisión estética y de imagen que como una preferencia personal.

Aunque el morado es su color más icónico, en varias entrevistas Prince confesó que su color favorito era en realidad el verde. El morado llegó a él más como una decisión estética y de imagen que como una preferencia personal. Dormía muy poco Era famoso en la industria por trabajar de madrugada. Muchas de sus mejores canciones las grabó entre las 2 y las 6 de la mañana, y sus colaboradores contaban que podía estar en el estudio 20 horas seguidas sin descanso aparente.

Más allá de la música: un legado eterno

Prince no fue solo un artista. Fue un pionero que luchó por los derechos de los músicos sobre su propio trabajo en una era en que las discográficas lo controlaban todo. Su famosa batalla con Warner Bros. lo llevó a escribir la palabra “slave” en su mejilla y a cambiar su nombre por un símbolo impronunciable en 1993, convirtiéndose en “el artista anteriormente conocido como Prince”. Ganó esa batalla, y sentó un precedente para generaciones de artistas.

Falleció el 21 de abril de 2016 en su residencia de Paisley Park, en Chanhassen, Minnesota, a los 57 años. El mundo entero se tiñó de morado en su honor. Su música, sin embargo, sigue tan viva como siempre.