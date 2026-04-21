MICHAEL JACKSON

EL REY DEL POP QUE CAMBIÓ EL MUNDO

Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, y falleció en Los Ángeles el 25 de junio de 2009. Apodado el “Rey del Pop”, sus contribuciones a la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular.

Nacido en una familia de nueve hermanos, Jackson fue el séptimo hijo de Joseph, operador de grúa, y Katherine Jackson. Tanto su madre como su padre eran músicos: Joe tocaba la guitarra en un grupo local de R&B y su madre cantaba y tocaba el clarinete y el piano. Desde que tuvo uso de razón, la música fue el aire que respiró.

A los cinco años, Jackson comenzó a cantar en el grupo musical familiar, The Jackson 5. Su voz y su destreza para el baile llamaron la atención de la industria musical y rápidamente se convirtieron en una sensación. El grupo firmó con el sello Motown Records en la década de 1960, donde lanzaron una serie de éxitos como I Want You Back, ABC e I’ll Be There, que consolidaron a Michael como una estrella infantil.

Sus cifras

+1.000 millones de discos vendidos en toda su carrera

13 premios Grammy (más premios honoríficos)

39 récords Guinness, incluyendo “Artista más exitoso de todos los tiempos”

13 sencillos número uno como solista en el Billboard Hot 100

El despegue en solitario: de Off the Wall a Thriller

En 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo al grupo familiar. Sin embargo, fue su encuentro con el productor Quincy Jones lo que cambiaría la historia de la música para siempre. El director musical Quincy Jones quedó fascinado por el talento de aquel joven de veinte años durante la grabación de la película El Mago (1978) y se convirtió en el principal artífice de la meteórica carrera que impulsaría a Jackson hasta cotas de popularidad nunca vistas.

Con Off the Wall (1979), Jackson se convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos del Billboard Hot 100. Pero lo mejor estaba por llegar.

En 1982 llegó Thriller, y el mundo de la música nunca volvió a ser el mismo. Ganó ocho premios Grammy, un récord histórico en la época, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año por Beat It. Ese mismo año, Jackson se hizo acreedor de ocho American Music Awards. A lo largo de su extraordinaria carrera, Michael Jackson vendió más de mil millones de discos mundialmente y lanzó 13 sencillos número uno.

Sobre las ventas de Thriller, las cifras varían según la fuente: según el Libro Guinness de los Récords, Thriller ha vendido más de 110 millones de copias en todo el mundo. Sin importar el número exacto, sigue siendo el álbum más vendido de la historia de la música.

Sus mejores éxitos

A lo largo de su carrera, Michael Jackson construyó un catálogo de canciones que se convirtieron en parte de la banda sonora del planeta:

Billie Jean (1982) — Icono absoluto Thriller (1982) — Himno del pop Beat It (1982) — Grammy Grabación del Año Don’t Stop ‘Til You Get Enough (1979) — Nº1 Billboard Rock With You (1979) — Nº1 Billboard Bad (1987) — Nº1 Billboard Man in the Mirror (1988) — Nº1 Billboard Black or White (1991) — Nº1 en 20 países Earth Song (1995) — Himno medioambiental We Are the World (1985) — Con Lionel Richie, para África

Bad: el álbum de los cinco número uno

El álbum Bad (1987) produjo cinco sencillos número uno en el Billboard Hot 100: I Just Can’t Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana, convirtiéndose en el primer álbum en la historia en lograr cinco sencillos número uno en ese ranking. Scribd Un récord que nadie ha igualado.

El moonwalk: el paso que paralizó al mundo

El moonwalk debutó por primera vez el 16 de mayo de 1983, durante una interpretación de Billie Jean en un especial de televisión llamado Motown 25: Yesterday, Today, Forever. La transmisión fue vista por más de 47 millones de personas. En cuestión de horas, el mundo entero hablaba de ese paso imposible.

Lo que pocos saben es lo que ocurrió tras bastidores. Jackson declaró en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993 que cuando hizo el moonwalk por primera vez estaba detrás del escenario llorando porque no estaba contento con su ejecución. Sin embargo, al caminar hacia el auto, un niño de unos 12 años le dijo que era increíble, y eso lo hizo sentir que había hecho un buen trabajo.

“En el mundo de la música pop, no hay nadie igual a Michael Jackson.” — The New York Times, enero de 1984

Discografía imprescindible

Off the Wall (1979)

(1979) Thriller (1982)

(1982) Bad (1987)

(1987) Dangerous (1991)

(1991) HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995)

(1995) Invincible (2001)

MTV, los videoclips y la ruptura de barreras raciales

En 1983, el presidente de CBS Records presionó a MTV para que emitiese los videoclips de Jackson, diciéndoles: “No voy a darles más videos y voy a hacer público lo que han hecho, de no desear transmitir la música de un hombre negro.” Esta postura contribuyó a que la cadena transmitiera el videoclip de Billie Jean y posteriormente el de Beat It, situación que más tarde ayudó a otros artistas afroamericanos a obtener reconocimiento. Michael Jackson no solo hizo historia musical: la hizo social.

Curiosidades de Michael Jackson

El álbum de todos los récords. Thriller permaneció durante casi dos años y medio en la lista de álbumes de Billboard y posee el récord de 37 semanas en el número uno. Fue el primer álbum en la historia que se mantuvo en el Top 10 en cada una de sus primeras 80 semanas.

Thriller permaneció durante casi dos años y medio en la lista de álbumes de Billboard y posee el récord de 37 semanas en el número uno. Fue el primer álbum en la historia que se mantuvo en el Top 10 en cada una de sus primeras 80 semanas. Fred Astaire lo llamó al día siguiente. El día después de emitirse la actuación del Motown 25, Michael Jackson recibió una llamada de Fred Astaire, que entonces tenía 84 años. Jackson declaró que fue el mejor cumplido que había recibido en su vida.

El día después de emitirse la actuación del Motown 25, Michael Jackson recibió una llamada de Fred Astaire, que entonces tenía 84 años. Jackson declaró que fue el mejor cumplido que había recibido en su vida. Lloró detrás del escenario tras el moonwalk. Pese a que 47 millones de personas habían presenciado uno de los momentos más icónicos de la historia del espectáculo, Jackson estaba entre bastidores llorando porque sentía que no le había salido como quería. Su nivel de autoexigencia era inigualable.

Pese a que 47 millones de personas habían presenciado uno de los momentos más icónicos de la historia del espectáculo, Jackson estaba entre bastidores llorando porque sentía que no le había salido como quería. Su nivel de autoexigencia era inigualable. Rompió MTV. Los videoclips de Beat It y Thriller incrementaron las ventas del álbum y relanzaron MTV, que registró su primer beneficio trimestral en 1984 gracias a la emisión de los videos de Jackson.

Los videoclips de Beat It y Thriller incrementaron las ventas del álbum y relanzaron MTV, que registró su primer beneficio trimestral en 1984 gracias a la emisión de los videos de Jackson. El videoclip de Thriller costó medio millón de dólares. El cortometraje, que dura 14 minutos, fue meticulosamente estructurado con efectos especiales, sonidos, maquillaje y una coreografía memorable que sigue siendo imitada. Se estrenó en cine, como si fuera una película de Hollywood.

El cortometraje, que dura 14 minutos, fue meticulosamente estructurado con efectos especiales, sonidos, maquillaje y una coreografía memorable que sigue siendo imitada. Se estrenó en cine, como si fuera una película de Hollywood. Dos estrellas en el Paseo de la Fama. Es el único artista en poseer dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood: una como Michael Jackson y otra como integrante de The Jackson 5.

Es el único artista en poseer dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood: una como Michael Jackson y otra como integrante de The Jackson 5. El contrato más grande de la historia. Firmó con Sony el mayor contrato de la historia de la música: 1.000 millones de dólares.

El filántropo invisible

Detrás del artista había un hombre profundamente comprometido con el mundo. Fuera de la música, Michael fue respetado por su trabajo humanitario, donando más de 500 millones de dólares a organizaciones benéficas a lo largo de su vida. En 1985, coescribió con Lionel Richie We Are the World, cuya recaudación fue destinada a combatir el hambre en África.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles. Su muerte colapsó Internet, saturando sitios como Wikipedia, CNN, TMZ y Google, y estableciendo el récord de 5.000 tuits por segundo. Su funeral fue el evento televisivo más visto de la historia, con más de 2.500 millones de telespectadores a nivel mundial.