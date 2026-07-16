Con una inversión de US$24 millones, Grupo Rey inauguró un nuevo Hiper Rey en Nuevo Tocumen, ampliando su presencia en Panamá.

Con más de 30 mil productos, el nuevo Hiper Rey ofrece una experiencia de compra única para los clientes, con espacios de relajación, un food court, isla de degustación y espacios para los niños.

El nuevo Hiper Rey fue diseñado bajo estándares de sostenibilidad, integrando tecnologías que optimizan el consumo de energía y el aprovechamiento de los recursos.

Hiper Rey abrió las puertas de su nueva tienda en La 25 Plaza, frente a la estación del Metro de Nuevo Tocumen, donde las familias panameñas encontrarán, bajo un mismo techo, todo lo que necesitan para su hogar. La nueva sucursal ofrece una experiencia de compra integral con un amplio surtido que incluye tecnología, línea blanca, electrodomésticos, ropa, artículos para el hogar, Rey Pets y un Zaz Corner.

“Con una inversión de US$24 millones, este proyecto demuestra que Grupo Rey y Corporación Favorita piensan en Panamá y continúan apostando por su desarrollo. Con este nuevo Hiper Rey impulsamos el crecimiento de la comunidad, generamos empleo y promovemos la innovación, siempre con el sello de calidad, variedad y servicio al cliente que nos caracteriza”, destacó Juan Pablo Durán, Vicepresidente Ejecutivo y de Supply Chain de Grupo Rey.

La nueva tienda cuenta con una superficie de cerca de 6.200 metros cuadrados, de los cuales 5.000 corresponden al piso de venta. Su oferta supera los 30 mil productos, brindando una experiencia de compra cómoda y completa, con una propuesta de valor basada en variedad, calidad y precios accesibles.

Como parte de esta propuesta, se incorporan espacios pensados para enriquecer la experiencia de los clientes, entre ellos un food court, un área de juegos para niños, una zona de mezanine para descanso y un espacio para degustaciones. La iniciativa responde a que para Grupo Rey visitar el supermercado representa también una oportunidad para compartir y disfrutar en familia.

Construimos para las personas, pensando en el planeta

El nuevo Hiper Rey fue diseñado para ofrecer una operación más eficiente, confortable y sostenible. El sistema de iluminación aprovecha la luz natural mediante sensores inteligentes que regulan automáticamente la intensidad de las luminarias LED, optimizando el consumo energético.

Además, la construcción incluyó la instalación de más de 1.300 paneles solares que contribuirán a reducir el consumo de electricidad y fortalecer la eficiencia de la operación.

La tienda también cuenta con sistemas de refrigeración de menor impacto ambiental, así como tragaluces, que permiten el ingreso de luz natural mientras reducen la transferencia de calor hacia el interior.

Como parte de su integración con la comunidad, la nueva tienda incorpora una identidad visual creada por el artista panameño Rolo de Sedas, autor de los murales que decoran el espacio y resaltan el talento local como parte de la experiencia de compra.

Más empleo para Panamá

Durante la construcción del nuevo Hiper Rey se generaron más de 200 empleos. En su operación permanente, la tienda contará con 111 colaboradores, quienes atenderán diariamente a los clientes con el compromiso, la cercanía y el servicio que distinguen a Grupo Rey.

Hiper Rey. Más de lo que imaginas.

MÁS SOBRE GRUPO REY

Grupo Rey es una empresa de retail con más de 65 años en el mercado panameño. Hoy es una de las plataformas de consumo masivo más grandes del país. ​

Grupo Rey piensa en Panamá, por ello trabaja con una visión de sostenibilidad, es decir, desarrolla negocios responsables, mientras cuida a su gente y protege el planeta.

Actualmente, forma parte de Corporación Favorita y cuenta con más de 175 locales a nivel nacional, en los sectores de supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y formatos de descuentos. Agrupa las marcas Rey Hiper Rey, Romero, Mr. Precio, Super Mr. Precio, ZAZ, Metro Plus y Farma Ahorro; tiene un Centro de Distribución con más de 67 mil metros cuadrados y, cuenta con un portafolio de marcas propias reconocidas en el mercado: Rey, Rey Pets, Value 507, Premium Choice, Pemium Fresh y Premium Fresh Bakery.

En la actualidad, Grupo Rey cuenta con alrededor de 6 mil colaboradores directos y una red de más de 800 proveedores, con los que atiende a más de un millón de clientes.

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Ana Lía Quintero alquintero@star5.com.pa +507 6752-8348.