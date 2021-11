Siempre debemos tener presente de dónde venimos y lo que ha costado la libertad que actualmente ostentamos, sin embargo noviembre reviste vital importancia pues en Panamá, dedicamos todo el mes a celebrar nuestra independencia, soberanía y recordar a todos aquellos que hicieron posible disfrutar hoy de nuestra libertad.

A continuación, recordamos a algunos de estos héroes cuya participación ya sea grande o pequeña definió nuestra soberanía!

1.- Rufina Alfaro:

Fue el nombre dado a una legendaria patriota oriunda del istmo de Panamá (actualmente la provincia de Los Santos), y que aparentemente vivió en la primera mitad del siglo XIX y tuvo un papel decisivo en el proceso independentista de su localidad del Imperio español en 1821.

Su existencia es motivo de controversia ya que no se tienen documentos que confirmen la misma, y que su nombre apareció por primera vez en 1948 en un escrito de Ernesto de Jesús Castillero Reyes, sin embargo, los habitantes de La Villa de Los Santos consideran que ella existió.​

Según la leyenda, fue una campesina oriunda de Las Peñas, vendía huevos y verduras a los pobladores y era una mujer hermosa y soltera, aunque su físico difería según las fuentes, desde una mujer de piel blanca hasta una mulata.​ Su atractivo físico, al parecer causaba pasiones amorosas entre los soldados españoles que se encontraban en la guarnición de la localidad de La Villa de Los Santos. Al gestarse las ideas independentistas por parte de Segundo de Villarreal, ella decidió junto con otros voluntarios unirse a los planes de un alzamiento popular en La Villa. El día 10 de noviembre de 1821, Segundo de Villarreal designó a Rufina Alfaro, aprovechando la intimidad de la joven con los soldados, para que espiara el cuartel e informara la situación de los soldados, con el fin de realizar la gesta sin derramamiento de sangre.

Al entrar al cuartel Rufina se percató que los soldados estaban descuidados, algunos conversando y otros jugando, y que no tenían sus armas preparadas, por lo que al salir ella dio señales a los conspiradores para que se tomaran la ciudad y rodearan al cuartel, sin resistencia de los soldados. Posteriormente fue convocado un cabildo abierto en donde La Villa fue declarado como “Ciudad Libre” del yugo colonial español. Este suceso es conocido como el Grito de independencia de La Villa de Los Santos e iniciaría un proceso de alzamientos en varias ciudades del istmo, finalizando con la declaración de la independencia de Panamá el día 28 de noviembre de 1821.

La participación de Rufina Alfaro terminó abruptamente durante el grito de independencia, e inclusive su nombre no aparece en el Acta de Independencia de la Villa de Los Santos el 10 de noviembre de 1821, lo que refuerza su carácter legendario. No obstante, independientemente de su existencia o no, Rufina Alfaro es considerada como un elemento que refuerza la memoria popular sobre el grito.

2.- Segundo de Villarreal:

Se desconoce en qué fecha vino al mundo, pues no hay registro en los archivos parroquiales de La Villa de Los Santos, pero se cree que nació en los años de la segunda mitad del siglo XVIII. Sus padres fueron Luciano De Villarreal y María de las Mercedes Rivera, según datos suministrados por el plantel educativo Segundo Villarreal, ubicado en la provincia de Los Santos. En la obra “163 Aniversario de La Villa de Los Santos” de Manuel Moreno, se revela que mucho se ha escrito de Villarreal en la gesta santeña del 10 de noviembre de 1821, pero poco se ha profundizado sobre la verdadera participación de este prócer. Algunos lo han señalado como el principal actor de lo sucedido; otros manifestaron que el pueblo fue el verdadero protagonista del acto heroico que desató los lazos que nos unían a España. De procedencia santeña, don Segundo fue mayordomo de la Cofradía Nuestro Señor Sacramentado y devoto de San Agustín, patrono de La Villa. Segundo Villarreal se casó por primera vez con María De Villamar, de quien enviudó y se casó posteriormente con Juana Bautista Sánchez. No tuvo hijos en ninguno de los dos matrimonios, de acuerdo a informes del profesor Alberto Arjona, investigador de la vida y obra del ilustre. Fue comerciante, según una lista del 21de abril de 1812, que se realizó por sugerencia del Virrey Benito Pérez para formar un Consulado de Comercio y Agricultura, señala el documento. Según el escritor Manuel Moreno, era una persona conocida a nivel de la provincia, los poblados de Las Tablas, Pocrí, Aguadulce, Macaracas, Paritas, Las Minas, Pedasí, respaldaron a La Villa al saber que el coronel estaba al frente, por ser de acción inquebrantable, gozaba de simpatía, conexiones con los miembros del partido y tenía influencias con los distinguidos hombres de la colonia.

3.- Simón Bolívar:

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco más conocido como Simón Bolívar nació en Caracas – Venezuela el 24 de julio de 1783 fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Participó en la fundación de la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación política y militar en América, de la cual fue presidente. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el Hombre de América y una figura de la historia universal.

A pesar de estar en sus deseas Bolívar no llegó a formar parte activa de la liberación de Panamá. La independencia de Panamá, fue un movimiento en cierto modo diferente a las grandes campañas de Simón Bolívar en el Sur, sin embargo, Bolívar influyó de manera decisiva en la independencia del Istmo, por sus ideales y liderazgo en pro de la liberación de las naciones americanas. Panamá fue una de las últimas naciones de América en independizarse de España, y la razón era, que en vista de las diferentes guerras de independencia, en el Sur de América principalmente, el Istmo de Panamá se convirtió en el núcleo central de las campañas en contra de los rebeldes americanos. Es el Coronel José de Fábrega quién es reconocido como el libertador de Panamá influenciado claro por los ideales de Bolívar.

Aquí extracto de Carta de José Fábrega a Bolívar:

Excelentísimo Señor: “Tengo la alta complacencia de comunicar a V.E. la plausible nueva de haberse decidido el Istmo por la independencia del dominio español. La villa de los Santos, de la compresión de esta Provincia, fue el primer pueblo que pronunció con entusiasmo el sagrado nombre de Libertad y enseguida casi todos los demás pueblos imitaron su glorioso ejemplo”.

4.- José de Fábrega:

José de Fábrega fue el artífice principal de la Independencia del istmo de Panamá del Imperio español y finalmente para el 28 de noviembre de 1821 se proclama la independencia de España, aprovechando la ausencia del mariscal Juan de la Cruz Mourgeon, en la junta reunida en Panamá que acordó tener como jefe máximo a José de Fábrega y además declara su integración a la República de Colombia, para el 9 de febrero de 1822 por decreto del gobierno colombiano ya aceptada la integración de la antigua comandancia de Panamá a Colombia (Gran Colombia), se le concede al coronel venezolano José María Carreño como intendente del Departamento del Itsmo y gobernador de la nueva Provincia, en la misma fecha se le concedió a Fábrega el título de gobernador de Veraguas

5.- Jose Agustín Arango

Don José Agustín Arango nació en la ciudad de Panamá el 24 de febrero del año de 1841, de padre cubano y madre istmeña. Murió el 10 de mayo de 1909, siendo Secretario de Relaciones Exteriores de esta hoy República de Panamá, hija de su espíritu y sus esfuerzos.

En José Agustín Arango se mantuvo el fervor revolucionario, pero logró limar las asperezas de la intolerancia partidista y se hizo presente el buen juicio de hacer las cosas sin recurrir a la violencia que fueron características que distinguieron a los caudillos de esa época tumultuaria. Para lograrlo disponía del recurso de la palabra que convence pero que no irrita ni violenta. Jamás participó en una actividad política significativa antes de los hechos de la separación de Colombia. Sin ser un hombre que evadiera responsabilidades al asumir el mandato de jefe de la revolución en el Istmo y al ser escogido como Presidente de la Junta Provisional de Gobierno en el año de 1903, renunció sin embargo reiteradamente el ofrecimiento que se le hizo para ser seleccionado como el primer magistrado de la Nación.

En marzo de 1903 José Agustín Arango fue elegido representante del Istmo de Panamá ante el Senado Colombiano. El día 19 de junio un nutrido grupo de panameños que encabeza don José Agustín Arango dirige un memorial al Presidente de Colombia para enfatizar que el destino del Istmo de Panamá está vinculado a la construcción del Canal Interocéanico. A su regreso a la Ciudad de Panamá, José Agustín Arango reúne a su familia y amigos más allegados y les habla claramente de la decisión inquebrantable de luchar por la independencia del Istmo. Don José Agustín Arango se mueve en todos los ámbitos, conversa con las autoridades del ferrocarril transístmico, se asegura el apoyo de los militares, busca apoyo, hace reuniones y en todas partes su voz pausada y firme mantiene su inquebrantable decisión de continuar en la lucha. Panamá tiene que separarse de Colombia.

La próxima semana seguiremos conociendo mas de personalidades que nos han regalado la soberanía de esta hermosa nación!

