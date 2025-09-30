GWM Y GRUPO Q TRAEN “EL FUTURO DE LOS 4X4” A PANAMÁ

Panamá, 30 de septiembre 2025.- GWM, una de las marcas automotrices chinas más reconocidas a nivel mundial, junto a Grupo Q, marcan un nuevo hito en el país con el lanzamiento de dos modelos diseñados para redefinir la experiencia todoterreno: el pickup POER PLUS 2.4T y la SUV Haval H9. Bajo el concepto “El Futuro de los 4×4”, estos vehículos integran potencia, lujo, seguridad y tecnología avanzada, respaldados además por una garantía extendida de 6 años, una de las más competitivas de la industria.

POER PLUS 2.4T: Fuerza y tecnología

El nuevo POER PLUS 2.4T se presenta como el aliado perfecto para quienes buscan desempeño y confianza en cada reto. Equipa un motor 2.4L Turbo Diesel con 181 hp y 480 Nm de torque, tracción 4X4 Borg Warner con caja reductora 4L y capacidad de carga de 1 tonelada. A su robustez se suman 5 estrellas de seguridad ANCAP, 6 bolsas de aire, más de 12 asistencias de conducción y un interior premium con pantalla de 12.3” y conectividad inalámbrica.

Haval H9: Lujo todoterreno

La Haval H9 llega como una SUV de alta gama, ideal para familias y aventureros que exigen confort y poder. Con motor 2.4L Turbo Diesel, tracción 4X4, espacio para 7 pasajeros y un baúl de hasta 1,400 litros, ofrece además bloqueo diferencial delantero y trasero, 8 modos de manejo, vadeo de 800 mm, techo panorámico y un sistema de sonido premium de 10 bocinas. Su tecnología incluye más de 14 sistemas de asistencia que garantizan máxima seguridad.

Respaldo global y local

Con presencia en más de 170 países, GWM ha sido reconocida como Marca del Año en Chile y líder en ventas en México y Brasil. En Panamá, su fuerza se potencia gracias al respaldo de Grupo Q, distribuidor oficial con más de 70 años de experiencia en la región, amplia red de sucursales y un servicio postventa de excelencia.

Con la llegada de los nuevos modelos, Grupo Q y GWM reafirman su compromiso de ofrecer a los centroamericanos vehículos que combinan innovación, potencia y confianza. Ahora, los panameños tienen la oportunidad de vivir “El Futuro de los 4×4”, impulsados por una marca global y un distribuidor líder en servicio y trayectoria.

Promoción de lanzamiento imperdible

Con la llegada del nuevo GWM POER PLUS 2.4T, Grupo Q presenta una oferta especial para este pick up para quienes buscan potencia y confianza en cada camino: Precio Especial de lanzamiento de $26,990 + ITBMS y el beneficio exclusivo de un año de combustible gratis con Petróleos Delta.

Esta promoción de introducción refleja el compromiso de GWM y Grupo Q por acercar a los panameños vehículos de última generación con ventajas únicas que elevan la experiencia de manejo.

Promoción de precio por tiempo limitado del Poer 2.4 desde $26,990+ itbms hasta el 12 de octubre 2025.

Por la compra del nuevo Poer 2.4 el hasta el 31 de octubre 2025 aplica a promoción 1 año de combustible gratis con petróleos Delta.

Visítanos y vive la experiencia GWM en nuestras sucursales de GWM.

Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como GWM Panamá para no perderte novedades y experiencias exclusivas.