Por segundo año consecutivo, Grupo Q y su marca Chevrolet renuevan su contrato como patrocinadores oficiales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte nacional y el impulso al talento futbolístico del país.

Esta alianza estratégica fortalece el vínculo entre el sector empresarial y el deporte, apoyando una liga que se ha consolidado como semillero de grandes jugadores, muchos de los cuales han alcanzado reconocimiento en el fútbol internacional y han contribuido a posicionar a Panamá en el escenario mundial del fútbol.

El acuerdo fue firmado por Fernando Aguilar, Director Comercial de Grupo Q Panamá, quien destacó la importancia de respaldar iniciativas que promuevan el crecimiento del fútbol panameño.

“Para Grupo Q y Chevrolet es un orgullo continuar apoyando a la Liga Panameña de Fútbol. Creemos firmemente en el talento de nuestros jugadores y en el impacto positivo que el deporte genera en la sociedad. La LPF es una plataforma que impulsa sueños y proyecta el talento panameño más allá de nuestras fronteras”, señaló Aguilar.

Como parte de este patrocinio, y tal como se realizó el año pasado, Chevrolet premiará nuevamente al Jugador Más Valioso (MVP) de cada torneo Apertura y Clausura, con un automóvil Chevrolet Groove 2026, reconociendo así el esfuerzo, la disciplina y el talento de quienes destacan en el fútbol nacional.

El nuevo Chevrolet Groove 2026 que recibirán los MVP de cada torneo de este año 2026, es un SUV que destaca por un lenguaje visual moderno y dinámico. Su parrilla negra y las luces de conducción diurna (DRL) en LED le otorgan un look tecnológico, mientras que sus rines de aluminio de 17” en acabado bitono, el techo panorámico y la antena tipo aleta de tiburón proyectan una imagen premium y deportiva.

La conexión es una de las principales fortalezas de este modelo, gracias a su centro de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10.25” de alta resolución, compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®. Una de las grandes novedades del nuevo Chevrolet Groove 2026 es su corazón Turbo, ya que incorpora un motor Ecotec 1.5L Turbo que entrega una potencia de 149 hp y un torque de 255 Nm (188 lb-ft), permitiendo una respuesta ágil desde bajas revoluciones

Además, ambos Chevrolet Groove, se entregarán a cada MVP con cobertura de seguro por 1 año, papel ahumado, alfombras, placa y gasolina, listo para disfrutar.

Grupo Q, empresa líder en el mercado automotriz, reconocida por ofrecer a sus clientes una amplia variedad de vehículos, respaldados por una sólida red de sucursales a nivel nacional, 11 en total, disponibilidad de repuestos y 8 modernos talleres de servicio postventa, que garantizan atención especializada y altos estándares de calidad.

Con esta renovación, Grupo Q y Chevrolet continúan apostando por el crecimiento del fútbol panameño y por el desarrollo de nuevas generaciones de atletas que representan con orgullo a Panamá dentro y fuera del país.