El Pop y su fiel amigo el acetato dominaron la escena de los 80,pero un sonido comenzó a abrirse paso. El nacimiento de un nuevo sonido rebelde y desenfadado, basado en el punk y el metal invadió la escena musical de los Estados Unidos. Esta ciudad sería la cuna del Grunge que se convertiría en el movimiento musical más importante de finales del siglo XX, ¿Cómo lo sabemos? cuando Nirvana destrono a Michael Jackson en 1992 en el Billboard supimos que algo grande habia llegado !!!

Aquí 5 bandas Grunge qu e nuestros oyentes Aman!! y prepárate para la segunda parte

1.- Soundgarden

Fue creada en 1984 por su vocalista y una de las voces más representativas del Grunge Chris Cornell. Soundgarden pasaría a ser la primera banda del movimiento en firmar con A&M Records, uno de los grandes sellos discográficos del momento, alcanzando su mayor éxito con el disco Superunknown en 1994. Temas como Black Hole Sun o Spoonman alcanzarían el número uno en las listas americanas, vendiendo más de 3 millones de copias solo en los Estados Unidos y más de 6 millones en todo el mundo.

2.- Nirvana

Sin duda alguna la más conocida de las grandes de Seattle, concebida en 1987 con el desaparecido Kurt Cobain a la cabeza en voz y guitarra, Krist Novoselic en el bajo y el baterista Dave grohl que si bien no fue el batería original, si sería con el que la banda consolidaría su éxito mundial desde el lanzamiento de su segundo álbum Nevermind en 1991. Desde este momento e inclusive después de la trágica muerte de Kurt Cobain en 1994 Nirvana se convertiría en el mayor más impòrtante representante del Grunge.

3.- Pixies

Pixies es una banda de rock alternativo formada en 1986 en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Surge tras la ola del género punk, teniendo en cuenta que el género rock indie aparece en los años 2000, e igualmente el rock alternativo que aparece en los años 90. El grupo se desintegró en 1993 debido a tensiones internas, pero se reunió nuevamente en 2004. La banda ha estado integrada desde su creación por Black Francis, Joey Santiago, Kim Deal y David Lovering; sin embargo Deal dejó la banda en el 2013, siendo reemplazada por Kim Shattuck por unos meses, quien fue reemplazada a su vez en diciembre de ese año por Paz Lenchantin, para el tour mundial 2014. Si bien Pixies solo pudo conseguir un modesto éxito en su país, alcanzó mucho mayor reconocimiento en Europa, en especial en el Reino Unido y a pesar de que ninguno de sus álbumes tuvo un gran éxito comercial, fue una de las bandas más influyentes del rock alternativo.

4.- Hole

Hole es una banda estadounidense de grunge formada en Los Ángeles, California en 1989 por Courtney Love (voz, guitarra rítmica) y Eric Erlandson (guitarra líder). Hole ha tenido distintos bajistas y bateristas, siendo la más conocida la baterista Patty Schemel y las bajistas Melissa Auf der Maur y Kristen Pfaff.

Perteneciendo inicialmente a la escena punk rock de Los Ángeles, la banda colaboró con Kim Gordon para su álbum debut, Pretty on the Inside (1991),y más tarde ganó casi unánime aclamación de la crítica y éxito comercial con Live Through This (1994) y Celebrity Skin (1998), obteniendo este último cuatro nominaciones al Grammy.​ El grupo se disolvió oficialmente en 2002 y sus miembros comenzaron otros proyectos. En 2009, Courtney reformó Hole con nuevos miembros, a pesar de la reclamación de Eric que decía que la reformación rompía un contrato que tenía con ella.​ La banda reformada lanzó Nobody’s Daughter en 2010, que originalmente fue escrito para ser el segundo álbum solista de Love. En 2013, Love retiró el nombre Hole, lanzando nuevo material y haciendo giras como solista.​

​

5.- StoneTemple Pilots

Stone Temple Pilots es un grupo estadounidense de grunge, aunque una de sus principales características es la variedad de estilos musicales empleados en sus canciones. La banda ha fluctuado dentro de la ambigüedad del rock alternativo de la década de 1990, gozando de gran popularidad en aquella época, vendiendo más de 17.5 millones de álbumes en EE. UU. y más de 40 millones a nivel mundial. A principios del 2008, el grupo sorprendió al anunciar su regreso a los escenarios, luego de haber estado separados desde 2003. Se destaca el hecho de que el vocalista principal en la historia de la banda, Scott Weiland, falleció en el año 2015 cuando ya no pertenecía al grupo, dejando un potente recuerdo en los fanes. Curiosamente, Chester Bennington, quien reemplazó a Weiland en la banda, también falleció a la postre.

¿Cuál es tu banda favorita de esta primera parte? Cuál nos recomiendas incluir para una segunda!! Estamos seguros que este podría ser un especial musical digno de escuchar a todo lo que el volumen de tu radio de!!! Asi que a darle !!!