Una tarjeta exclusiva que ofrece beneficios premium de viajes, experiencias únicas y un concierge con atención personalizada.

Ciudad de Panamá, 29 agosto del 2025 – Global Bank anuncia el lanzamiento de MasterCard Black Fly, un producto exclusivo para sus clientes de Banca Privada y Banca Select, diseñado para acompañarlos en cada paso, cada viaje y cada experiencia que elijan vivir, con la confianza, el respaldo y el nivel de atención que caracteriza a esta institución bancaria panameña.

Con más de 30 años de presencia en el país, el Banco continúa su evolución manteniendo al cliente en el centro de cada decisión, consolidando su propósito de ser una banca cercana, moderna y alineada a las necesidades de quienes confían en sus servicios.

Durante el evento, Juan Barragán, Vicepresidente Senior de Banca de Personas y Empresas, destacó que este nuevo producto representa un paso más en la estrategia de cercanía del Banco, comentando además que “Sabemos que los viajes no empiezan al abordar un avión, sino al tomar una decisión. Por eso, junto a MasterCard, hemos creado una experiencia que acompaña a nuestros clientes en su estilo de vida con distinción, respaldo global y una atención que habla su mismo idioma, materializando de esta manera nuestro propósito de ofrecer una propuesta de valor diseñada para acompañar a quienes buscan experiencias de alto nivel y soluciones financieras acordes a sus expectativas.”

Esta tarjeta ofrece beneficios exclusivos que refuerzan su carácter premium, entre los que destacan: acceso a salas VIP de aeropuertos, incluyendo Copa Club en Tocumen, la posibilidad de trasladar puntos Link a millas ConnectMiles o millas Suma de Air Europa, estatus Gold en Air Europa, facilidades como el pago en cuotas a 12 meses sin intereses en viajes, un cupón de bienvenida de $50 para compras en la tienda online LinkPromo.com, 1,000 puntos de regalo en el cumpleaños del cliente, membresía gratis por consumo y una línea de atención exclusiva para viajes.

Diseñada para acompañar a los tarjetahabientes en los momentos más importantes, la MasterCard Black Fly abre la puerta a nuevas posibilidades, ofreciendo beneficios que elevan cada experiencia. Como parte de su propuesta de valor, incluye el acceso a un servicio de Concierge exclusivo de Global Bank, pensado para brindar atención personalizada y asesoría para la planificación de viajes, redención de premios, y mucho más.

Con este lanzamiento, Global Bank reafirma su compromiso de ampliar su portafolio de soluciones en el segmento premium, acercando a sus clientes hacia experiencias que combinan exclusividad, comodidad y valor en cada detalle. En ese sentido, la MasterCard Black Fly no es solo una tarjeta, sino una nueva manera de viajar, descubrir y disfrutar el mundo, reflejando la visión del Banco de construir la banca que todos queremos.