El Banco panameño reafirma su papel como aliado clave en el liderazgo femenino, impulsando oportunidades reales para cerrar la brecha de género y fortalecer el desarrollo económico y social del país.

Panamá, 27 de agosto del 2025 —Global Bank, a través de su Programa Única, presentó durante Ella Invierte Summit 2025 el panel Mujer Única. En este espacio, las finalistas de la primera edición del Premio Mujeres Únicas, organizado por el Banco en el 2024, compartieron sus experiencias y aprendizajes tras participar en el Programa de Escalabilidad Elévate, desarrollado en alianza con Elevel Group.

Este programa ofreció a las finalistas un proceso de mentoría, formación y acompañamiento personalizado, que no solo fortaleció su crecimiento personal y profesional, sino que también potenció el desarrollo de sus proyectos y reforzó su liderazgo con una visión transformadora. De esta manera, se consolidó como un complemento del Premio Mujeres Únicas, ampliando el alcance de esta iniciativa y demostrando cómo el Banco impulsa oportunidades de desarrollo para las mujeres en todo el país.

“En Global Bank creemos firmemente que el empoderamiento económico de la mujer es una estrategia de desarrollo nacional. La evidencia es clara: cuando las mujeres acceden a recursos financieros y oportunidades de crecimiento, los países avanzan más rápido y de manera más sostenible”, destacó Farah Bhikú, Gerente de Producto y Líder del Programa Única de Global Bank.

Ella Invierte Summit 2025, organizado por Elevel Group, se convirtió en el escenario ideal para visibilizar estos logros, ya que año tras año reúne a mujeres líderes, emprendedoras e inversionistas, ofreciendo conferencias, paneles y talleres que permiten fortalecer el conocimiento, ampliar redes de contacto y generar oportunidades de negocio en el ámbito de las inversiones y el emprendimiento.

Con la mirada puesta en el futuro, Global Bank y su Programa Única avanzan en los preparativos para la segunda edición del Premio Mujeres Únicas, reafirmando su rol como aliado estratégico en el desarrollo económico y social de las mujeres panameñas. De esta forma, consolida su propósito de construir un futuro más equitativo, sostenible y liderado por mujeres, en línea con su compromiso de ser la banca que todos queremos.