¡UN AÑO MÁS DE GRANDES CORTOS!
EN EL HAYAH FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE PANAMÁ
¡El Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá 2025 celebró su ceremonia de premiación oficial! Una noche llena de talento, creatividad y reconocimiento al cine corto que nos inspira y nos conecta.
Este año, en su décimo séptima edición, el festival presentó 51 cortometrajes y videoclips nacionales e internacionales, y celebró el programa educativo Hayah Connect 2025, en Ciudad De Las Artes, con talleres, charlas y un Encuentro de Industria junto a Tántalo.
Estos son los ganadores de las diferentes categorías:
Mejor Cortometraje de Animación
– Carmela de Vicenta Mallols
Mejor Cortometraje de Ficción
– Candy Bar de Nash Edgerton
Mejor Documental
– La Panameñita de Jhojaddy Bajaña
Mejor Videoclip
– Uku Ñam de Guido Bajaña
Premio Nuevos Directores:
– Como Cantan Las Aves de Sara Martínez
Mejor Cortometraje Nacional
– Real de Ana Grethel Solís
Cada uno de los premiados fue reconocido con una pieza de la artista Angie Tryhane Singh del estudio EL ATELIER @atelierpanama con un arte trabajado en madera de roble con técnica mix media. Los seis premios fueron tallados en bajo relieve, pintados en dorado y con incrustaciones de alambre de cobre en los bordes de las llamas.
Gracias a todos los aliados que hicieron este Festival posible: Ministerio de Cultura, Ciudad de las Artes, Cinépolis, Copa Airlines, ASDAP, EGEDA Panamá, Agua Cristalina, Cangrejo Radio, Riande Urban Hotel, BierGarten, Tacos La Neta, Bacardi, NUMO, Tantalo, Antiburger, Restaurante Yeny y Antena 8.
