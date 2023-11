Los 90s estuvieron tan llenos de estrellas que cada vez que hablamos de ellos nos llenamos de Nostalgia!. Muchas cosas sucedieron en la década de 1990, y sería imposible recopilar en un solo artículo tan basta lista de talento pero trataremos de presentarles a algunos que nuestros oyentes han compartido como sus favoritos

1.- Alicia Silverstone

¿Quién no estaba obsesionado con Cher cuando se estrenó “Clueless” en 1995? Su actitud y su ropa eran increíbles, al igual que sus amigas Tai y Dionne. Pero parece que esta icónica película fue la gran oportunidad de Alicia Silverstone, y prácticamente la única. Luego actuó en varias películas de poca monta, como “Veneno en la piel” y “Buscando a Eva”, pero nada memorable.

Silverstone se casó con el músico Christopher Jarecki en 2005 y tuvieron un hijo, Bear Blu. Actualmente, es más probable encontrar a Silverstone apoyando los derechos de los animales y publicando fotos familiares en Instagram que actuando en una película.

2.- Reese Witherspoon

Reese Witherspoon es una chica de los 90 que ha tenido una carrera muy exitosa, con dos Globos de Oro, un BAFTA, un Emmy y un Oscar. Reese Witherspoon protagonizó algunas de las películas más famosas de los 90, como “Verano en Louisiana”, “Crueles intenciones” y “Election”, entre otras.

Witherspoon también conquistó la década de 2000, consiguiendo papeles protagonistas en éxitos como la franquicia cinematográfica “Una rubia muy legal”, “En la cuerda floja”, “Wild” y famosas series de televisión como “Big Little Lies” y “The Morning Show”. Se separó de Ryan Phillipe en 2007 y ahora está felizmente casada con el productor Jim Toth. Reese tiene tres preciosos hijos.

3.-Elizabeth Hurley

Antes de su papel de despampanante diablesa en la película “El diablo con el diablo” junto a Brendan Fraser, la actriz inglesa Elizabeth Hurley apareció en la famosa película de los 90 “Cuatro bodas y un funeral”. Hurley caló hondo en la mente de todos tras lucir un llamativo vestido de Versace mientras acompañaba a su entonces novio Hugh Grant al estreno. Después protagonizó dos películas de “Austin Powers” y, en 2015, la serie de E! “The Royals”.

Actualmente, Hurley diseña su propia línea de trajes de baño, llamada Elizabeth Hurley Beach, ¡y la mujer sigue tan sexy que es modelo de sus propios bikinis!

4.- Mandy Moore

Moore entró en el mundo del cine después de triunfar como cantante. Al poco del lanzamiento de su álbum “So Real” su nombre se hizo conocido en todo el mundo. Con la canción que debutó, “Candy”, logró obtener el puesto número 41 en la lista de Billboard Hot 100. Y al entrar en la lista VH1’s 100 Greatest Women in Music (las 100 mejores mujeres del mundo de la música de VH1) Moore hizo que todos sus fans se sintieran súper orgullosos.

A principios de los años 2000 pudimos verla compartiendo pantalla con Anne Hathaway en “Princesa por sorpresa”, además de en el drama romántico “Un paseo para recordar”. Sin embargo, el papel por el que más se la reconoce es el de Rebecca Pearson en la comedia de situación “This Is Us”, sigue siendo su mejor interpretación hasta la fecha.

5.-Alyssa Milano

Si viste “¿Quién es el jefe?”, obviamente reconocerás a Milano como la adorable y querida hija de Tony Danza. ¿Quieres saber cómo se dio a conocer en el mundo? Saltó a la fama con “Embrujadas”, una famosa serie de televisión sobre tres hermanas con poderes mágicos.

Las nuevas generaciones la conocen como productora de su propia serie de cómics llamada “Hacktivist”. Su vida cambió en 2008, cuando se casó con David Bugliari, la pareja tiene dos hijos en común.

6.-Liv Tyler

Este es un claro ejemplo de una persona que nació en una cuna de oro, Liv es hija de los famosos Steven Tyler y Bebe Buell. La gente empezó a fijase en ella cuando interpretó pequeños pero relevantes papeles a principios de los 90 en producciones como “The Wonders” y “Empire Records”. Más tarde, Tyler pasó a brillar en películas de mayor presupuesto como la trilogía de “El Señor de los Anillos” y “Armageddon”, y su carrera no ha hecho más que mejorar con el tiempo. En 2017 consiguió un papel en la serie de televisión “The Leftovers”.

Desafió el antiguo estereotipo de que la carrera de una actriz se acaba después de formar una familia, la suya ha seguido prosperando después de formar la suya propia, ha conseguido papeles en “Los extraños”, “Jersey Girl” y “The Ledge”.

7.- Winona Ryder

¿Acaso alguien no reconoce a una de las caras más populares de la década de los 90 y una de las actrices más codiciadas de la historia del cine? Ryder realizó sus trabajos más notables e inolvidables durante los años 90 y conquistó al mundo con su inocente rostro y su intenso talento interpretativo. Con sus papeles en “Eduardo Manostijeras”, “Sirenas”, “Inocencia interrumpida”, “Drácula, de Bram Stoker” y “Bocados de realidad”.

Su extraordinaria interpretación en “La edad de la inocencia” le valió el prestigioso Globo de Oro en 1993 a la mejor actriz de reparto. Ah, y chicas, ¿queréis moriros de envidia? Ryder salió durante bastante tiempo con el rompecorazones Johnny Depp, e incluso estuvieron prometidos, pero nunca llegaron a casarse. Ahora mantiene una relación con el empresario Scott Mackinlay Hahn.

8.-Gwyneth Paltrow

Hija de la actriz Blythe Danner y del productor Bruce Paltrow, Gwyneth nació en una cuna de oro. En 1996, le ofrecieron actuar en la adaptación cinematográfica de “Emma”, la obra de Jane Austen, y tras ver su increíble talento, el mundo le dio la bienvenida a la industria del cine. Dos años más tarde, Paltrow protagonizó el drama romántico “Dos vidas en un instante”, desde entonces ha ido recibiendo multitud de atractivas oportunidades.

Esta estrella de Hollywood ha participado en películas como “Se7en”, “Shakespeare enamorado”, “Grandes esperanzas” y “El talento de Mr. Ripley”. También ha actuado en las películas de Marvel de “Iron Man”. Muchos la recuerdan por los cotilleos sobre sus relaciones con hombres famosos de Hollywood, como Ben Affleck y Brad Pitt. Si bien en 2003 se casó con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, su matrimonio terminó en 2016. En 2018, Gwyneth se casó con su pareja Brad Falchuk, guionista, director y productor de televisión estadounidense.

9.-Natalie Portman

Portman, una de las actrices con más talento de Hollywood, debutó en 1994 en el largometraje “Leon’. Sus dotes interpretativas eran tales que apenas dos años después recibió una oferta para interpretar el papel de Marty en “Beautiful Girls”. Su extraordinario trabajo le valió el reconocimiento de la crítica.

Su brillante actuación en películas como “Cisne negro”, “Algo en común” y “Closer: Cegados con el deseo” fascinó al público y su nombre pasó a formar parte de la élite de Hollywood. Portman fue nominada al Óscar a la mejor interpretación de una actriz protagonista por su extraordinaria actuación en el papel principal de “Jackie” en 2017.

10.-Rachael Leigh Cook

Cook tenía solo diez años cuando empezó su carrera de modelo. Más tarde, en 1995, obtuvo un papel secundario en la película de la adaptación de la novela “El club de las niñeras”. Impresionó tanto a la crítica como al público con su encarnación de Laney Boggs, una empollona que pasa a ser popular, en la película “Alguien como tú”.

Esta película fue tan bien recibida que recaudó 103 millones de dólares en todo el mundo y ayudó a Cook a convertirse en una gran estrella de la noche a la mañana. Tras el gran éxito de la película, se atrevió a seguir actuando, coprotagonizando junto a Tara Reid “Josie and The Pussycats”. Recientemente, la actriz ha ganado popularidad al poner voz a varios personajes de la serie de animación “Pollo Robot”.

11.- Sarah Michelle Gellar

¿Acaso puedes considerarte parte de los 90 si no has visto “Buffy, cazavampiros”? Sarah Michelle Gellar interpretó a la protagonista de esta serie, que se hizo famosa por sus toques de terror y por sus inesperados giros románticos. Su primer papel de éxito fue el de Kendall Hart en “Todos mis hijos”, que interpretó en 1993.

De hecho, el matrimonio de Gellar y Freddie Prinze Jr. es uno de los más firmes de Hollywood. La pareja lleva felizmente casada desde 2002.

El personaje de Xena tenía un cariz tan feminista que, en todas sus películas posteriores, Lawless siguió interpretando papeles similares. No está hecha para encarnar a una damisela en apuros, ¿verdad? Sus trabajos más recientes incluyen series de televisión como ‘Salem’, ‘Parks and Recreation’, ‘Spartacus’, ‘Agentes de Shield’ y ‘Ash vs. Evil Dead’.

13.- Tiffani Thiessen

Thiessen era una figura muy popular en los años 90, contaba con varias series de éxito a sus espaldas. Desde “Sensación de vivir” hasta “Salvados por la campana”, saltó de una serie a otra y se hizo un hueco en Hollywood. Siguió actuando en series de televisión como “Buenos días, Miami”, “Ladrón de guante blanco” y, más recientemente, “Alexa & Katie”.

El talento de Thiessen no se limita a la actuación. Además de ser actriz, también ha demostrado tener grandes dotes de productora. A sus seguidores de todo el mundo les ha sorprendido verla coger las riendas de ‘Dinner at Tiffani’s’, de Cooking Channel, que es su propio programa de cocina.

14.- Elisabeth Shue

Elisabeth Shue debutó en la pantalla junto a Ralph Macchio en “Karate Kid”. Su gran talento interpretativo le ayudó a progresar en su carrera, y en 1987 tuvo la oportunidad de protagonizar “Aventuras en la gran ciudad”. En los noventa vivió una época dorada, con papeles en éxitos de taquilla como “Adiós a Las Vegas”, “Regreso al futuro” y “Desmontando a Harry” (también distribuida como “Los secretos de Harry” y “Los enredos de Harry”).

Siguió apareciendo en “CSI: Crime Scene Investigation” de 2012 a 2015. Más recientemente, en 2017, actuó junto a Sarah Silverman y Emma Stone en “La batalla de los sexos”.

15.- Christina Applegate

¿Quién puede olvidar a la espectacular rubia Kelly Bundy, de “Matrimonio con hijos”? Este papel lanzó la carrera de Christina Applegate en Hollywood, lo que le valió papeles en varias películas y series de televisión de éxito como “Equipo mortal”, “No le digas a mamá que la canguro ha muerto”, “La cosa más dulce” y “El reportero: la leyenda de Ron Burgundy”.

Applegate se casó con el músico Martyn LeNoble en 2010 y tuvieron su primer hijo en 2011. Superó un cáncer en 2008 y recientemente le diagnosticaron esclerosis múltiple, contra la que está luchando como una campeona. No te la pierdas en la última temporada de su nueva serie de éxito en Netflix, “Muertos para mí”.

16.- Drew Barrymore

La primera vez que la vimos fue en la película clásica de los 80 “E.T. el extraterrestre”, interpretando a la hermana pequeña, Gertie. Pero Drew Barrymore no se convirtió en una estrella hasta que participó en la película de culto “Scream”, de 1996. Barrymore continuó su exitosa carrera como actriz, protagonizando películas como “Los ángeles de Charlie”, “Nunca me han besado”, “El chico ideal”, “Donnie Darko” y muchas más.

En la actualidad, Barrymore presenta su propio programa, “The Drew Barrymore Show”, en el que entrevista a distintas celebridades. También tiene una exitosa empresa de belleza estadounidense llamada “Flower”, que vende cosméticos que no testan en animales.

16.- Melissa Joan Hart

¿Hay algún adolescente de los 90 que no estuviera enganchado a “Sabrina, cosas de brujas”? La gente se enamoró de Hart cuando interpretó a Sabrina con tanta dulzura. Su carrera fue fluida y carismática, y se prolongó con muchas series de televisión y películas.

La siguiente gran oportunidad de Hart llegó en 2010 con la serie de ABC Family “Melissa y Joey”, que duró cinco años. Una inesperada noticia saltó a Internet en 2012, cuando tuiteó que apoyaba plenamente al Partido Republicano, pero desde entonces se ha pasado al Libertario.

17.- Julia Roberts

Julia Roberts nos robó el corazón como Vivian en el clásico de los 90, “Pretty Woman”. Aparte de estar obsesionados con cada uno de sus modelitos en las películas, su actitud era descarada y adorable. Roberts pasó a protagonizar varias películas semifamosas de los 90, como “La boda de mi mejor amiga”, “El informe pelícano”, “Novia a la fuga” y la inolvidable “Notting Hill”.

Este bombón de los 90 ha desarrollado una gran carrera como actriz, consiguiendo un papel tras otro en películas de Hollywood. Su repertorio incluye “Erin Brockovich”, “Ocean’s Eleven”, “Come, reza, ama”, “Quédate a mi lado”, “La sonrisa de Mona Lisa” y muchas otras.

18.- Amanda Bynes

Bynes se dejó ver entre la tercera y la sexta temporada de “Todo eso y más”, tras lo cual pasó al programa de Nickelodeon “Figure It Out”. ¿Te puedes creer que a los trece años ya tenía su propio programa de sketches, “The Amanda Show”? Su carrera siempre ha seguido una curva ascendente y ha participado en películas de éxito como “Un sueño para ella”, “Hairspray” y “Ella es el chico”. Pero después de interpretar un papel en “Rumores y mentiras”, la carrera de Bynes se volvió caótica debido a su volubilidad.

Se matriculó en una escuela de moda, pero la abandonó para volver a actuar. El año 2012 supuso un gran cambio en su vida, fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol mientras tenía que lidiar con bastantes problemas en su vida personal y luego provocó un incendio frente a una casa, por lo que la policía la detuvo y la calificó de mentalmente inestable.

19.- Lisa Kudrow

Madre mía, ¡Echamos muchísimo de menos a Phoebe Buffay! Sin duda alguna es el mejor personaje de la famosa serie de los 90 “Friends”. Esta fue la primera gran oportunidad interpretativa de Kudrow, le valió seis nominaciones en los premios Emmy y se llevó uno de ellos. Kudrow también participó en el clásico de culto de 1997 “Romy y Michele”. Un año más tarde, ella y su esposo Michael Stern le dieron la bienvenida al mundo a su hijo.

A lo largo de la década de los 2000, Kudrow consiguió papeles en varias películas populares como “Malditos vecinos” y “Rumores y mentiras”. Más recientemente, apareció en “Súper empollonas” y en la serie de televisión “Grace y Frankie”. Y, por supuesto, ¡en la reunión de “Friends” en HBO!

20.- Kate Winslet

¿Hace falta presentación alguna? El mundo entero conoció a Winslet cuando interpretó el personaje de la dulce y a la vez fuerte Rose en “Titanic”. Su talento y su evidente belleza hicieron que le siguieran saliendo papeles. Winslet, una actriz de un talento excepcional, sigue siendo actualmente una de las mejores actrices de Hollywood.

Ha cosechado varios éxitos de taquilla, como “Revolutionary Road”, “¡Olvídate de mí!” y “Descubriendo Nunca Jamás”. Es la actriz más joven del mundo en obtener seis nominaciones a los Oscar. Ha ganado tres de los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo estadounidense.