A lo largo de las décadas de transformación de R.E.M. — desde el sonido tintineante de la radio universitaria de su debut a mediados de los 80 hasta su pop-rock megaexitoso de los 90 y su carrera alternativa en el siglo XXI — la voz de Michael Stipe siempre fue su referente, mutando su propio acercamiento al micrófono pero manteniendo intacto su lirismo poético y su sentido de la perspectiva. Nadie más puede cantar “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” y “Everybody Hurts” con tanta agilidad y estilo, y nadie más podría haber mantenido a R.E.M. en la cima durante tanto tiempo con tal gracia y espíritu inventivo. —J. Lipshutz