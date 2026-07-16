No, no estás equivocado de deporte ni evento. Por primera vez en la historia de los Mundiales de fútbol, rodará la música con un show de medio tiempo que promete emocionar a muchos, seas fan del fútbol o no. Porque de seguro en febrero pasado viste el mini concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, ¿cierto?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo con la realización de este primer espectáculo oficial de medio tiempo, inspirado en el formato del Super Bowl y con un elenco de artistas de talla mundial.

Este domingo 19 de julio los fans de España, Argentina y de la música se concentrarán en el estadio Nueva York Nueva Jersey para una final cardíaca y un intermedio que hará suspirar a más de uno por el “mix” de artistas que presenta.

La iniciativa es organizada junto a Global Citizen y cuenta con la dirección musical de Chris Martin, vocalista de Coldplay, siendo una propuesta de aproximadamente 11 minutos que extenderá el descanso habitual en esta fecha que muchos anticipan cada cuatro años.

¿Listo para el show?

La organización confirmó un cartel repleto de estrellas internacionales que representan distintos géneros y generaciones. Prepárate para disfrutar los éxitos de:

Shakira

Madonna

Justin Bieber

BTS

Coldplay (con participación especial y dirección musical a cargo de Chris Martin)

La combinación promete un recorrido por el pop, el rock, el afrobeat y el K-pop, en un espectáculo pensado para conectar con audiencias de todos los continentes. Porque al final de eso se trata el Mundial: de unir países, culturas y aficionados entorno a la pasión por el fútbol (y ahora con un “plus” por la música).

Además del despliegue artístico, el show tendrá un propósito solidario. La FIFA y Global Citizen utilizarán este evento para impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a recaudar fondos para mejorar el acceso a la educación y al deporte para niños y jóvenes alrededor del mundo.

Y si ya el show de medio tiempo sonaba como algo imponente, la música comenzará incluso antes del pitazo inicial. La ceremonia de clausura previa al partido contará con la participación de Post Malone, además de Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger. También está prevista la interpretación del himno nacional de Estados Unidos por Jennifer Hudson, junto con apariciones especiales de reconocidas figuras del entretenimiento.

La final del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos con más audiencia de la historia, combinando la emoción del fútbol con un espectáculo musical de primer nivel.

Sea por el fútbol, por la música o por ambos, este domingo millones de personas tendrán una cita imperdible con una final que promete hacer historia dentro y fuera de la cancha.

Y tú, ¿dónde disfrutarás esta épica final?