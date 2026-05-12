Ericsson realizó la segunda edición de Ericsson Innovation Day Panamá, un foro que reunió a autoridades, líderes empresariales y socios estratégicos para dialogar sobre cómo la conectividad avanzada, 5G y la inteligencia artificial pueden impulsar la competitividad, la innovación y la inclusión digital en el país y en la región.

El evento contó con la participación de representantes del sector público y del ecosistema de innovación, entre ellos Pontus Rosenberg, Embajador de Suecia en Panamá; Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de SENACYT; y Adolfo Fábrega García, Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Además, estuvieron presentes operadores de telecomunicaciones y actores clave del ecosistema digital, cuya confianza y colaboración hacen posible la realización de esta iniciativa.

Panamá como nodo estratégico en la nueva arquitectura digital

El mundo está entrando en una nueva arquitectura digital global, impulsada por la inteligencia artificial, la virtualización y nuevas capacidades de cómputo, en las que la conectividad y las redes 5G son un ingrediente esencial. Esta convergencia está transformando la productividad y la competitividad, no solo en la industria, sino en toda la sociedad.

En este contexto, Panamá reúne las condiciones para consolidarse como un hub digital y logístico estratégico, donde confluyen industrias, cadenas de suministro y ecosistemas de innovación. Con una conectividad avanzada, infraestructura de clase mundial y un sector público y privado dispuesto a colaborar, el país puede acelerar la digitalización de sectores clave como puertos y logística, servicios financieros, comercio, así como energía y servicios públicos. En última instancia, esta transformación tecnológica tiene el potencial de mejorar la vida cotidiana de la población panameña.

150 años de innovación de Ericsson al servicio de América Latina

Este Innovation Day se realiza en el año en que Ericsson celebra 150 años de historia. Durante siglo y medio, la compañía ha estado en el corazón de la evolución de las telecomunicaciones: desde los primeros servicios de voz y el auge de las comunicaciones móviles, hasta la nueva era de redes inteligentes donde la conectividad se convierte en una plataforma de innovación.

En América Latina, y específicamente en Panamá, Ericsson ha trabajado durante décadas en el despliegue de infraestructura crítica y segura que sostiene actividades esenciales. Estas redes soportan tanto las comunicaciones que los ciudadanos utilizan a diario, como la operación del gobierno, la respuesta a emergencias, el transporte, la educación y la salud.

En toda América Latina y el Caribe, tecnologías avanzadas como 5G están redefiniendo las oportunidades de desarrollo económico y de inclusión social.

5G como columna vertebral de las economías digitales

Las redes 5G se están consolidando como la columna vertebral de las economías digitales. Esto exige estándares cada vez más altos de seguridad, resiliencia y confianza en los proveedores de tecnología en todas las etapas, desde el diseño hasta la operación.

Al respecto, Luisa Ramos, Country Manager de Ericsson Panamá expresó “Los países que han apostado por redes de última generación están viendo cómo esta infraestructura se convierte en un verdadero motor de crecimiento. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente. Las experiencias internacionales muestran que los países líderes en esta transformación tienen algo en común: una colaboración estrecha entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil”.

IA y conectividad: el nuevo tejido inteligente

Durante el evento, Sobaan Kazi, Chief Technology Officer de Ericsson para la región, subrayó la importancia de alinear el despliegue de redes de nueva generación con el aprovechamiento de la inteligencia artificial:

“Hay que pensar en los datos y la IA como la representación digital del mundo real: mientras más precisa y en tiempo real sea esa representación, mejores serán las decisiones que la IA pueda tomar. Y esa fidelidad depende por completo de la conectividad, que alimenta a los modelos con datos confiables y de alta calidad”, afirmó.

Kazi enfatizó que, para capturar valor a escala, Panamá necesitará conectividad inalámbrica ubicua, de baja latencia y alta capacidad, donde 5G Standalone es la base tecnológica:

“La conectividad hacia los modelos de IA es tan crítica como los modelos mismos. Ya sea que el modelo esté en el borde, en la nube o en un centro de datos soberano, la red es lo que permite que sea empleada en tiempo real, a escala y en todo el país”.

Kazi también remarcó que la propia operación de las redes está siendo transformada por la IA:

“Las redes impulsadas por IA son más eficientes, más sostenibles y seguras. La red habilita la IA, y la IA mejora la red. Ese círculo virtuoso es el objetivo hacia el que debemos avanzar”.

Servicios móviles y 5G como motor de crecimiento e inclusión

Por su parte, Jaime Gomezjurado, vicepresidente de Inteligencia para las Américas en Ericsson, abordó el papel de los servicios móviles como motor de crecimiento económico en América Latina:

“En toda la región se espera un crecimiento sostenido. Los servicios móviles son productividad y la conectividad es competitividad. Allí donde hay mejor conectividad, hay mejores condiciones para innovar, emprender y atraer inversión”.

Gomezjurado destacó el potencial del acceso fijo inalámbrico (FWA) como una solución clave para ampliar la cobertura de banda ancha:

“El acceso fijo inalámbrico permite conectar a quienes aún no cuentan con fibra o viven en zonas de difícil acceso. Es una herramienta fundamental para reducir brechas, impulsar el crecimiento económico y promover la inclusión digital”.

Compromiso de largo plazo con Panamá

Con la segunda edición de Ericsson Innovation Day Panamá, Ericsson reafirma su compromiso de largo plazo con el país y con la región, trabajando de la mano de autoridades, operadores, empresas y la academia para acelerar la llegada de redes 5G seguras y resilientes, impulsar casos de uso que generen valor tangible en industrias clave, promover una adopción responsable y confiable de la inteligencia artificial y contribuir al desarrollo de talento local en competencias digitales y de conectividad. Ericsson seguirá acompañando a Panamá en el diseño y despliegue de la infraestructura que permitirá convertir su visión de hub digital regional en una realidad, y en la construcción de una economía más innovadora, conectada e inclusiva para todas las personas.

SIGUENOS:

Suscríbete a los comunicados de prensa de Ericsson aquí

Suscríbete a las publicaciones del blog de Ericsson aquí

https://x.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

ACERCA DE ERICSSON:

Las redes programables de alto rendimiento de Ericsson proporcionan conectividad a miles de millones de personas todos los días. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en la creación de tecnología de comunicación. Ofrecemos soluciones de comunicación móvil y conectividad para proveedores de servicios y empresas. Junto con nuestros clientes y socios, estamos haciendo realidad el mundo digital del mañana. www.ericsson.com