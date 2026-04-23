Los años 2000 fueron una época dorada para la televisión (y si eres millenial, de seguro lo extrañas). Series que nos hicieron reír, llorar y quedarnos pegados a la pantalla, pero también producciones que entendieron el poder de la música para conectar con su audiencia. En Antena 8, donde lo retro cobra vida y hay música para todas las generaciones, te llevamos por un recorrido de 10 series icónicas de la década de los 2000… junto a las canciones que aún hoy nos transportan en el tiempo.

The O.C.

El drama juvenil que definió una generación. Su intro “California” de Phantom Planet se convirtió en un himno inmediato, mientras su soundtrack impulsó la escena indie de la época. Todos lloramos la muerte de Marissa, nos alegramos por ver a Seth y Summer casarse y sentimos que 4 temporadas no eran suficientes.

Grey’s Anatomy

Más allá del drama hospitalario, su selección musical fue clave. “Chasing Cars” de Snow Patrol sigue siendo una de las canciones más recordadas de la TV. La serie ha pasado por altos, bajos, mucha polémica con las salidas/muertes de sus personajes y su base de fans va en aumento, pero es un clásico de la década que aún nos sigue entreteniendo con su drama y amor por la medicina.

Lost

Un fenómeno global que apostó por una poderosa banda sonora instrumental compuesto por Michael Giacchino, elevando el suspenso en cada episodio y sus épicas temporadas.

Scrubs

Una comedia médica con corazón. Su intro “Superman” de Lazlo Bane es tan recordada como sus escenas emotivas.

Gilmore Girls

La historia de madre e hija que enamoró al público también destacó por su intro “Where You Lead” de Carole King.

Smallville

Antes del boom de superhéroes, esta serie exploró los orígenes de Superman. Su tema “Save Me” de Remy Zero quedó grabado en la memoria colectiva.

Gossip Girl

Lujo, drama y una banda sonora impecable. Canciones como “Young Folks” de Peter Bjorn and John definieron su estilo cool y sofisticado y nos acompañaron a decir “XOXO” al final de cada buen chisme.

Friends

Aunque comenzó en los 90, su impacto se extendió hasta los 2000. Su intro “I’ll Be There for You” de The Rembrandts es una de las más icónicas de la historia. La seria favorita de muchos… y varios años después, sigue liderando el top de series de las nuevas generaciones.

One tree Hill

Una de las series juveniles más queridas de la década, donde el baloncesto, el amor y la amistad se mezclaban con una banda sonora inolvidable. Su tema principal, “I Don’t Want to Be” de Gavin DeGraw, se convirtió en un himno generacional, mientras que la serie también impulsó artistas emergentes en cada episodio. Y Chad Michael Murray se convirtió en el “crush” de muchas.

Los Sopranos

Una de las series más influyentes de la historia de la televisión. Su intro “Woke Up This Morning” de Alabama 3 marcaba el tono perfecto para esta historia sobre la mafia y la vida familiar.

Las series pasan, pero la música se queda. En Antena 8 seguimos encendiendo la nostalgia con los éxitos que marcaron tu historia. Sintoniza Antena 8 y déjate llevar por las canciones que hicieron inolvidables tus series favoritas.