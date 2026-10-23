El Meet and greet anual realizado por EMPOWOMAN en el confortable espacio de Tempo Design permite conectar speakers, marcas, aliados, medios y amigos de Cardigans Group en un ambiente de networking en el que se presentaron los detalles y las novedades de la quinta edición.

EMPOWOMAN 2026, el evento gratuito organizado por Cardigans Group en colaboración con Multiplaza Pacific Mall, se prepara para su quinta edición el próximo domingo 25 de octubre, a partir de las 11:00 a.m. en la Plaza del Sol. Durante una conferencia de prensa realizada en Tempo Design, organizadores, speakers, medios de comunicación e invitados especiales se reunieron para conocer todos los detalles de esta quinta edición, un espacio consolidado para la inspiración, la educación y el entretenimiento.

Este Meet and Greet contó con la presencia de representantes de aliados clave, medios de comunicación, ponentes y mujeres destacadas de diversos sectores del país para dar a conocer la propuesta de este año.

Una plataforma de inspiración y propósito

“En esta 5ta edición de EMPOWOMAN traemos grandes innovaciones a petición del público: por primera vez tendremos a un hombre en tarima junto a su esposa conversando sobre finanzas y abundancia, sumamos un panel de vínculos dedicado a cómo reconstruirse tras una separación y unimos la belleza y el wellness para explorar el Beautyness. Estas novedades complementan la agenda diversa en la que también contaremos con paneles sobre creación de contenido, emprendimiento, maternidad y cinta rosada”, comentó Angie Picón, Brand Manager de EMPOWOMAN y Cardigans Group.

Para esta edición, la plataforma reunirá a un destacado grupo de panelistas e invitados especiales. Entre las figuras que participarán están María Guadalupe Vásquez, Floribeth Campos, Delyanne Arjona, Itzel Weekes “Señora Itzel”, Piky Zubieta, Daniela Salazar, Randy García, Sheldry Sáez, Lily Vargas, Roseta Bordanea, Vivian Fernández de Torrijos, Anna Marissa Altieri, Astrid Quirós, Julia Honings, Paola Viale, Marelissa Him, Mónica Lola Díaz y Gladys Brandao.

Un espacio de crecimiento y comunidad

Carlos Gómez, director de Cardigans Group, destacó el crecimiento de la iniciativa: “Llegar a nuestra quinta edición reafirma el compromiso de Cardigans Group con la creación de espacios con propósito. EMPOWOMAN sigue evolucionando como un punto de encuentro accesible donde mujeres líderes ofrecen perspectiva, herramientas y motivación para acompañar a otras en sus procesos personales y profesionales” además, destacó el lado humano que Cardigans Group mantiene desde sus inicios hace más de 14 años.

EMPOWOMAN 2026 promete ser un evento inolvidable, lleno de inspiración, educación y entretenimiento. La cita es el domingo 25 de octubre de 2026 en la Plaza del Sol del Multiplaza Pacific Mall, con acceso libre para todo público. Para conocer la agenda de actividades y registrarse, los interesados pueden visitar empowoman.com y seguir las cuentas de Instagram @empowomanlatam y @pcardigans.

Sobre EMPOWOMAN

Es una iniciativa de mujeres empoderadas para mujeres empoderadas que busca además, poder compartir con toda la audiencia espacios educativos que expongan cuáles son las adversidades que logran vencer a diario. EMPOWOMAN es una producción de CARDIGANS Group, agencia de comunicación, eventos, branding, PR y talent management, que ha creado esta plataforma multiformato para inspirar y darle voz a esas historias que merecen ser contadas.

Acerca de CARDIGANS GROUP:

Desde el 2012 CARDIGANS GROUP ha logrado expandirse en toda LATAM, con una trayectoria en la que ha sumado un sin número de casos de éxito, ofreciendo diversos servicios en marketing, comunicación, producción de eventos y gestión de relaciones públicas. Con expertise en el diseño de estrategias 360, para comunicar las novedades de las marcas que representan, haciéndolas de interés para todo tipo de público. En CARDIGANS GROUP se trabaja en la imagen, en la percepción y en la ingeniería de cada detalle para potenciar los resultados. Para mayor información pueden ingresar al sitio web de CARDIGANS GROUP o a sus redes sociales @empowomanlatam @pcardigans

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