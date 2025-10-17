Una experiencia gratuita de inspiración y liderazgo femenino este sábado 18 de octubre en Multiplaza Mall, Plaza del Sol desde las 10:30 a.m.

La cuarta edición de EMPOWOMAN dio inicio con un exclusivo meet & greet que reunió a las destacadas speakers de este año en un ambiente vibrante y lleno de expectativas. La velada, celebrada en la elegante mueblería Tempo DESIGN, se convirtió en el escenario perfecto para un encuentro íntimo donde diversas personalidades, clientes y creadores de contenido tuvieron la oportunidad de interactuar con las protagonistas de esta inspiradora iniciativa. La energía y el entusiasmo fueron palpables, anticipando lo que será un evento transformador para todos las asistentes.

La noche estuvo marcada por la energía positiva y la emoción compartida, anticipando lo que promete ser una jornada transformadora este sábado 18 de octubre. Como broche de oro, los asistentes fueron sorprendidos por la llegada de la carismática dominicana Chiky Bombom, quien desató la euforia con su presencia y compartió adelantos exclusivos de lo que el público podrá vivir en el evento principal, que se celebrará en Multiplaza Mall, Plaza del sol a partir de las 10:30 a.m., con entrada completamente gratuita

Este encuentro previo no sólo encendió motores, sino que reafirmó el poder de la conexión auténtica, la inspiración compartida y el aprendizaje colectivo. La atmósfera de camaradería entre speakers, invitados y creadores de contenido dejó claro que lo que se vivirá este sábado será mucho más que un evento: será una experiencia enriquecedora que impulsa el liderazgo femenino y nutre el tejido social del país y la región.