Con más de una decena de mujeres, Empowoman, busca seguir creando espacios de sororidad y crecimiento para su audiencia, este año con speakers de alto nivel que compartirán desde sus experiencias y conocimientos las rutas que han marcado el camino al éxito en sus distintos roles de vida.

Ciudad de Panamá, octubre 2025 – Empowoman, la plataforma que impulsa el liderazgo femenino y la equidad de género en Panamá y la región, creada por Cardigans Group, anuncia las primeras speakers confirmadas para cuarta edición: Erika Nota y Miriam Gimal compartirán un conversatorio sobre la Maternidad, vista desde los retos, aprendizajes y su posición sobre el rol y los retos de la mujer y la crianza en estos tiempos; además las creadoras de contenido Claudia Velarde, mejor conocida como Antibasica y Adriana Linares, conversarán sobre cómo crear y conectar con la audiencia desde la autenticidad y, la abogada especialista en propiedad intelectual María Gilma Arrocha de Aroc, compartirá tarima junto a Juliana Luján, fundadora del proyecto Clandestino Lab, hablando sobre las claves de los emprendimientos creativos y cómo convertirlos en un negocio. Todas estarán juntas en Empowoman, este sábado 18 de octubre, con entrada gratuita, en Multiplaza Pacific Mall de Panamá.

En un momento en que la conversación sobre la mujer se vuelve cada vez más diversa y necesaria, esta edición del evento pondrá el foco en la autenticidad como clave para lograr objetivos personales y profesionales, con historias de éxito, experiencias y conversaciones genuinas, Empowoman reunirá una batería de mujeres que han logrado lo que se han propuesto, aprendieron de sus errores y continúan dibujando un camino hacia el crecimiento en sus diferentes facetas.

“Este año nos llena de orgullo compartir con tantas mujeres, son alrededor de 21, las que compartirán en tarima y se sumarán a las más de 75 increíbles historias que hemos presentado desde nuestra primera edición. Cada año nuestro objetivo es responder a la audiencia, potenciar un mensaje de apertura y cambio de mentalidad, ciertamente las mujeres somos la fuerza que mueve al mundo y es muy satisfactorio crear estos espacios de sororidad, en los cuales podemos inspirarnos, formarnos y expandir nuestra caja de creencias” apuntó Angie Picón, Brand Manager de Cardigans Group.

Este es el primer anuncio que la organización realiza formalmente sobre las speakers que se reunirán este año en tarima y que abordarán temas fundamentales como Maternidad, Creación de Contenido y Emprendimiento. Empowoman 2025 reafirma así su compromiso de abrir conversaciones significativas, visibilizar historias poderosas y conectar a mujeres de distintos ámbitos para inspirar, aprender y crecer juntas.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la agenda completa, actividades y nuevas voces que se sumarán a este encuentro.

