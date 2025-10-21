Cardigans Group organizó este encuentro histórico que celebró el poder de la sororidad femenina. El evento reunió a mujeres líderes e inspiradoras historias del público, además, hubo sorpresas inesperadas como la presencia del cantante Carlos Baute y un cierre vibrante con Chiky Bombom.

Empowoman 2025 fue una celebración de la autenticidad en todas sus formas. Desde la primera palabra hasta la última ovación, cada intervención fue un reflejo de verdad, inspiración y poder femenino. A lo largo de una jornada cuidadosamente diseñada, cada conversatorio ofreció una mirada honesta, valiente y transformadora sobre los retos y triunfos que viven las mujeres hoy.

Angie Picón, Brand Manager de Empowoman, expresó su profunda emoción al cerrar la jornada: “Ver a miles de mujeres conectar, ser vulnerables y celebrar su autenticidad es la mayor recompensa. Este evento es un sueño hecho realidad, y solo es posible gracias a la apertura de cada speaker que comparte su historia con verdad, y a la energía de cada asistente que decide priorizar su crecimiento. Mi corazón rebosa de gratitud por la comunidad que hemos construido y que nos demuestra que el poder femenino no tiene límites, definitivamente unir clientes, equipo, público y speaker hace que juntas vivamos toda esta fuerza.”

La apertura estuvo a cargo de Carmen Amada Pinzón, Karen Chalmers y Fundacáncer, quienes compartieron cómo recibir una noticia difícil con autenticidad puede ser el primer paso hacia la fortaleza interior. Luego, María Gilma Arrocha, Juliana Luján y Castalia Pascual nos guiaron por el camino del emprendimiento auténtico, demostrando que el éxito no está reñido con la coherencia personal.

El primer “Inspiration Break” fue protagonizado por Elida Jiménez, quien ofreció uno de los momentos más emotivos del evento. Se paró frente al público con una presencia luminosa y palabras que conmovieron profundamente. Su sabiduría, vulnerabilidad y autenticidad provocaron lágrimas sinceras y una ovación que aún resuena.

La conversación sobre maternidad llegó con fuerza gracias a Miriam Gimal y Erika Nota, quienes compartieron cómo las madres transforman los retos en caminos de originalidad y poder. Fue un momento de conexión profunda entre generaciones. El segundo “Inspiration Break” estuvo a cargo de IVI, con la participación de la Dra. Mayka Morgan.

Carlos Baute: El Momento Inolvidable de la Jornada

Cuando parecía que la jornada transcurría según lo esperado, el público vivió una sorpresa inolvidable que desató la euforia: el cantante venezolano Carlos Baute apareció en escena, conectando y atrayendo incluso a quienes visitaban el Multiplaza Mall, desatando la viralidad de su presentación en EMPOWOMAN. El artista se convirtió en la máxima sorpresa del evento, desatando una ola de emoción, gritos y una energía contagiante. Su intervención fue breve, pero poderosa; un regalo inesperado que elevó el espíritu de toda la jornada y selló el mensaje de autenticidad y buena música.

La tarde continuó con Nicole Pinto y Ana Lorena Cortés, quienes hablaron de bienestar sin extremos, proponiendo un equilibrio posible y real. El tercer “Inspiration Break” fue protagonizado por Yoli Novoa y Sofía Rodríguez en representación de Everlast. Su energía contagiosa hizo que el público se pusiera de pie, se moviera y conectara con su fuerza interior. Fue un momento vibrante que activó cuerpo y alma, recordando que el movimiento también es sanador.

Luego, Adriana Linares, Claudia Velarde y Gaby Marrero tomaron el escenario para inspirar a la audiencia. Las expertas mostraron cómo las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para alcanzar sueños, siempre manteniendo la creatividad y la personalidad auténtica como pilares.

El cuarto “Inspiration Break” estuvo a cargo de Yansy Vega con Biotop Professional, ofreciendo una pausa de belleza consciente antes de dar paso a una conversación valiente sobre estándares estéticos. Blanca Herrera, Aztinay y Roseta Bordanea redefinieron la belleza sin filtros, invitando a todas a mirarse con amor y sin máscaras, además abriendo un espacio en el que las asistentes también subieron a la tarima a contar sus historias y encontrar respuestas. El último “Inspiration Break” fue presentado por Eucerin, con la Dra. Magdalena Lay, quien cerró con un mensaje de cuidado y autenticidad desde la piel hacia adentro.

El broche de oro lo puso Chiky Bombom, con su energía arrolladora y su mensaje “La vida me sabe a frutas”. La Dominicana puso a bailar a todos los asistentes, al mismo tiempo que se abrió con la multitud, mostrándose vulnerable y generando una ola de aplausos. Su intervención dejó a todos con el corazón encendido y la convicción de que vivir con autenticidad es el mayor acto de amor propio.

“Empowoman 2025 fue más que un evento: fue un espejo de lo que somos capaces de construir cuando nos reunimos con propósito. Las asistentes se llevaron inspiración, herramientas y el ejemplo de mujeres que abren camino con coraje, verdad y originalidad. Este evento organizado por Cardigans Group nos demuestra que en Panamá promover y crear espacios que impulsen la conexión y el desarrollo intelectual de los asistentes es posible y la audiencia siempre responde positivamente” señaló Carlos Enrique Gómez, Director de Cardigans Group.

Gracias a Nuestros Aliados

La realización exitosa de Empowoman 2025 fue posible gracias al apoyo incondicional de marcas y medios comprometidos con el desarrollo y empoderamiento de la mujer. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras Marcas Aliadas: Multiplaza Pacific Mall, Eucerin, Biotop Professional, Tempo Design, Platinum Insurance, JW Marriott Panamá, Firenze, Birkenstock, L’Occitane, IVI Panamá, Neurone Cosmética, Kareol, Instituto Español, Café 1820, NOTE, Kativa, Re:Bond, Anne Klein, Espacio Sartoriale, Palette, Lactovit, Barras Móviles Eclipse, Nicolina Sal y Dulce, LVS, Balloons By Maryo, Cerro Punta, Oro Moreno, Luis Quintero, Claudia de Villalba Stylist, LYM Consultor Empresarial, Poquitomás, Gift Love, Etour, Lazotea, Delicias de la Mima, Ducray, Avene, La Arepería, Oro Moreno, PubliMovil y Futurad. De igual forma, agradecemos a nuestros Medios Patrocinadores: ECO, Telemetro, Telemetro radio, RPC radio, Caliente, La Mordida, SerTV, TVN Media, La Estrella de Panamá, El Siglo, Debut Magazine, Revista AUNO, Metro Libre, Jose Bravo, Impacto Positivo, Crush, Antena 8, Quiubo, Estereo Azul, Hispania Media, Fitness Flow, Buen Momento, Entre Comillas Magazine, La Movida y La Hora Fit. Su compromiso es vital para seguir amplificando este movimiento de mujeres que inspiran.

Sobre EMPOWOMAN

Es una iniciativa de mujeres empoderadas para mujeres empoderadas que busca además, poder compartir con toda la audiencia espacios educativos que expongan cuáles son las adversidades que logran vencer a diario. EMPOWOMAN es una producción de CARDIGANS Group, agencia de comunicación, eventos, branding, PR y talent management, que ha creado esta plataforma multiformato para inspirar y darle voz a esas historias que merecen ser contadas.

Acerca de CARDIGANS GROUP:

Desde el 2012 CARDIGANS GROUP ha logrado expandirse en toda LATAM, con una trayectoria en la que ha sumado un sin número de casos de éxito, ofreciendo diversos servicios en marketing, comunicación, producción de eventos y gestión de relaciones públicas. Con expertise en el diseño de estrategias 360, para comunicar las novedades de las marcas que representan, haciéndolas de interés para todo tipo de público. En CARDIGANS GROUP se trabaja en la imagen, en la percepción y en la ingeniería de cada detalle para potenciar los resultados. Para mayor información pueden ingresar al sitio web de CARDIGANS GROUP o a sus redes sociales @empowomanlatam @pcardigans

Contacto prensa:

Angie Picón Salas // Carlos Enrique Gómez M // Gabriela León

+507 6464 9370 // +507 6461 0842 // +507 6865-4510 //

Angie@cardigansgroup.com // carlos@cardigansgroup.com // pr.gabrielaleon@gmail.com //