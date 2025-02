El Salón de la Fama del Rock & Roll ha anunciado recientemente los nominados para la clase de 2025, destacando una diversa gama de artistas que han dejado una huella significativa en la música. A continuación, se presenta un resumen de los nominados y sus contribuciones al mundo del rock y géneros afines.

Mariah Carey: Con 19 sencillos que alcanzaron el número uno en las listas de éxitos, Carey ha sido una fuerza dominante en la música pop y R&B desde los años 90. Su rango vocal y habilidad para fusionar distintos estilos la han convertido en una de las artistas más influyentes de su generación.

Chubby Checker: Reconocido por popularizar “The Twist”, una canción y baile que revolucionaron la cultura pop en los años 60, Checker ha sido una figura clave en la historia del rock and roll.

Cyndi Lauper: Con su estilo ecléctico y éxitos como “Girls Just Want to Have Fun”, Lauper ha dejado una marca indeleble en la música pop y new wave, destacando por su voz distintiva y su defensa de causas sociales.

OutKast: Este dúo de hip-hop, compuesto por André 3000 y Big Boi, ha sido pionero en la fusión de géneros, incorporando elementos de funk, soul y rock en su música, y produciendo álbumes aclamados como “Stankonia”.

Phish: Conocidos por sus improvisaciones en vivo y una base de seguidores devota, Phish ha sido una presencia constante en la escena del rock desde los años 80, destacando por su versatilidad musical.

Oasis: Banda británica emblemática del britpop, conocida por himnos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”. A pesar de las disputas internas, su legado musical sigue siendo influyente.

The White Stripes: El dúo de rock garage formado por Jack y Meg White revitalizó el rock a principios de los 2000 con su sonido crudo y éxitos como “Seven Nation Army”.

Maná: Haciendo historia como la primera banda de rock en español nominada al Salón de la Fama, este grupo mexicano ha llevado el rock latino a audiencias globales con canciones emblemáticas como “Rayando el Sol”.

Billy Idol: Con su actitud rebelde y éxitos como “Rebel Yell”, Idol se consolidó como una figura prominente en la escena del rock y punk de los años 80.

Soundgarden: Pioneros del grunge, con Chris Cornell al frente, la banda dejó una marca imborrable en el rock alternativo con temas como “Black Hole Sun”.

Joy Division/New Order: Dos fases de una misma entidad musical; tras la disolución de Joy Division, los miembros formaron New Order, influyendo profundamente en el post-punk y la música electrónica.

Bad Company: Con su rock clásico y potente, la banda británica es conocida por canciones como “Feel Like Makin’ Love” y ha sido una influencia en numerosos artistas de rock.

The Black Crowes: Con un sonido que mezcla rock sureño y blues, destacaron en los 90 con éxitos como “She Talks to Angels”.

Joe Cocker: Reconocido por su voz rasposa y emotiva, Cocker dejó interpretaciones memorables como “With a Little Help from My Friends”.

Los artistas seleccionados serán anunciados en abril, y la ceremonia de inducción se llevará a cabo en otoño en Los Ángeles. La elección final será realizada por un panel de más de 1,200 expertos de la industria musical, quienes evaluarán la influencia y contribuciones de cada nominado al mundo de la música.

¿Cuál es tu favorito?