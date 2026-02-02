Ciudad de Panamá – El Panama Jazz Festival concluyó con gran éxito su más reciente edición, reafirmando su posición como uno de los encuentros culturales y educativos más importantes de la región. El concierto de cierre, realizado en el Cuadrángulo Central de Ciudad del Saber y protagonizado por la presentación de Moncho Rivera, convocó a más de 8 mil personas; el festival invitó a más de 170 artistas nacionales e internacionales, realizó más de 40 actividades educativas, artísticas y culturales, convirtiéndose en una celebración multitudinaria de la música, la cultura y el jazz.

A lo largo de la semana, el festival ofreció una programación diversa que incluyó conciertos, clínicas, talleres y actividades académicas, destacando su compromiso con la formación musical y el desarrollo del talento joven. Como parte de los actos especiales de esta edición, se entregó un reconocimiento a la familia del saxofonista panameño Gladston “Bat” Gordon, a quien se le rindió homenaje en esta vigésima tercera edición en honor a su legado y contribución a la historia del jazz.

Durante el concierto de cierre se vivió uno de los momentos más significativos del festival con la entrega de becas internacionales a jóvenes músicos destacados. Por parte de Berklee College of Music, fueron otorgadas becas para los cursos de verano a Gilberto Campos, Ana Jurado, Sebastián Canales y Camila Riquelme, mientras que Lucas Maylin recibió una beca para el curso de verano del New England Conservatory (NEC) y una beca completa para cursar sus estudios profesionales en Berklee College of Music estimada en 240,000 dólares, reafirmando el compromiso del Panama Jazz Festival con la educación y la proyección internacional del talento emergente. Adicionalmente a las becas internacionales, el festival celebró al Ministerio de Cultura, quien entregó 10 becas nacionales para estudiantes de diversas regiones del país (Veraguas, Bocas del Toro, Colón, Ciudad de Panamá) para cursar la innovadora Maestría en Musicoterapia Global en la Universidad Especializada de las Américas.

En sus palabras de despedida, Danilo Pérez, fundador y director del Panama Jazz Festival, expresó su profundo agradecimiento a la directora ejecutiva del festival Patricia Zárate, al equipo de la Fundación Danilo Pérez, a los coordinadores del festival, a los jóvenes voluntarios, a las comunidades beneficiadas, destacando el compromiso, la transparencia y la perseverancia que hicieron posible los logros de esta edición. “No debe haber ninguna duda del impacto real y transformador que este evento tiene en nuestro país. Ustedes son la llama que mantiene viva mi esperanza y mi convicción de seguir el camino de la música como herramienta de educación, conciencia y transformación social”, señaló, subrayando además que el Panama Jazz Festival continúa haciendo historia con responsabilidad, dignidad y amor hacia las futuras generaciones.

Además de su impacto artístico y educativo, el Panama Jazz Festival generó un importante movimiento cultural y turístico, fortaleciendo la proyección internacional de Panamá y consolidando al país como un punto de encuentro para la música, la juventud y la cultura. Turistas e invitados de Estados Unidos, Japón, Chile, España, Argentina, entre otros países se destacaron por su presencia en los eventos del festival.

La organización del Panama Jazz Festival agradece a los artistas, patrocinadores, aliados, voluntarios y al público que hizo posible el éxito de esta edición, y desde ya inicia los preparativos para su próxima edición.

El Panama Jazz Festival se realiza gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá, Banco Nacional, Copa Airlines, GVA Hospitality, Publimovil, Agua Cristalina, Ron Abuelo, Cerveza Cristal y Budget Rent a Car, producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, bajo la coproducción de Ciudad del Saber.

