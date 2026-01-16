Ciudad de Panamá – El Panama Jazz Festival 2026 inició su programación con una jornada inaugural enfocada en la educación musical, el intercambio de conocimientos y la proyección internacional, consolidando a Ciudad del Saber cómo punto de encuentro para estudiantes, músicos y profesionales del jazz.

Uno de los ejes centrales del primer día fue el desarrollo de clínicas nacionales e internacionales, que abordaron tanto la identidad musical panameña como herramientas técnicas y creativas del jazz contemporáneo.

La oferta formativa nacional estuvo liderada por reconocidos músicos y educadores panameños. Luis Carlos Pérez presentó la clínica Composición Musical desde elementos panameños, explorando la integración de las raíces culturales en la creación actual. Por su parte, Graciela Chelin Núñez abordó Estrategias para ayudar a la memorización musical, enfocada en el desarrollo interpretativo y pedagógico.

La agenda internacional incluyó sesiones prácticas de alto nivel, como los ensambles del Berklee Global Jazz Institute (BGJI) que promovieron el trabajo colectivo y la interpretación en contextos reales de jazz. El New England Conservatory (NEC) presentó la clínica Introduction to Jazz Improvisation, orientada al desarrollo del lenguaje improvisatorio, mientras que la New York Jazz Academy (NYJA), con David Engelhard, ofreció Ritmos del Jazz Moderno, explorando enfoques rítmicos contemporáneos.

Estas clínicas se complementaron con presentaciones artísticas, conciertos y actividades abiertas al público en distintos escenarios de Ciudad del Saber, reforzando el carácter integral del festival, donde la formación y el escenario conviven como parte de una misma experiencia.

Con esta jornada inaugural, el Panama Jazz Festival 2026 reafirma su compromiso con la educación musical de excelencia, el fortalecimiento del talento nacional y el intercambio cultural internacional, pilares fundamentales de uno de los encuentros de jazz más importantes de la región.

La agenda completa a través de www.panamajazzfestival.com desde cualquier dispositivo digital, de las clínicas, horarios, artistas y cronograma completo del Panama Jazz Festival 2026.

Del 15 al 17 de enero los invitamos a disfrutar de actividades para todas las edades, conciertos gratuitos a la 1:00 p.m. en La Plaza de Ciudad del Saber, conciertos vespertinos 3:00 p.m., conciertos nocturnos a las 8:00 p.m. en Teatro Ateneo, Jam Sessions en Rock and Folk desde las 10:0 p.m. y nuestro gran concierto de cierre en el cuadrángulo Central de Ciudad del Saber el sábado 17 de enero a las 3:00 p.m., con un homenaje a Ismael Rivera “El Sonero Mayor”, gratis.

