En caso de que te hayas perdido el ascenso de Karol G como estrella en Estados Unidos, la cantautora colombiana puso a toda la industria de la música sobre aviso esta semana con el histórico No. 1 de su cuarto álbum, Mañana Será Bonito, en la lista Billboard 200 (con fecha del 11 de marzo).

El set debuta en la cima del Billboard 200 con 94.000 unidades equivalentes a álbumes, lo que lo convierte en el primero en español de una artista femenina (o de un artista de Colombia) en encabezar la lista. Además de éxitos de 2022 como “Provenza” y “Gatúbela”, el álbum coloca en el top 10 del Billboard Hot 100 esta semana su nueva colaboración con Shakira, “TQG”, que ingresa en el No. 7, haciendo de este el mayor éxito de Karol en el chart hasta la fecha.

¿Qué tan importante es este debut? ¿Y qué artista latino podría ser el próximo en encabezar el Billboard 200? El personal de Billboard lo discute a continuación.

1. Karol G ingresa a los libros de récords de Billboard esta semana con su álbum Mañana Será Bonito, convirtiéndose en la primera artista femenina en obtener un álbum No. 1 con un álbum en español. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificas la importancia histórica del logro?

Es un 10, por múltiples razones. Karol se convierte en la segunda artista en la historia en debutar en el No. 1 del Billboard 200 con un álbum en español; es la primera mujer en colocar un álbum en español en el No. 1; y es la primera colombiana en hacerlo también. Esta última distinción también es particularmente importante porque la tradición colombiana de exportar música es relativamente nueva. Antes de Shakira — y en menor medida antes de ella, Carlos Vives — los artistas colombianos no se escuchaban internacionalmente. Entonces, tener un No. 1 de un artista nacido y criado en un país suramericano, y cuya presencia en nuestras listas es relativamente reciente, es realmente innovador desde un punto de vista cultural. – Leila Cobo

2. Mañana debuta en el No. 1 con una impresionante cantidad de 94.000 unidades equivalentes a álbumes, superando el aparentemente infatigable éxito de SZA, SOS — por mucho, el mejor desempeño en su carrera, y algo que podría tomar por sorpresa a quienes no hayan estado prestando atención a su trayectoria. ¿Qué ha hecho Karol en los dos años desde KG0516 de 2021 que le permitió subir de nivel comercialmente de esta manera?

Quiero decir que hay dos cosas importantes: una son los sencillos que lanzó antes del álbum, incluidos “Provenza” y “X si volvemos” con Romeo Santos. Solo esos dos sencillos fueron un gran éxito y realmente mantuvieron a Karol en nuestro radar. No se sentía como si se hubiera tomado un descanso para hacer un álbum y luego regresara. Mientras tanto, su $trip Love Tour también juega un papel importante en su capacidad de “subir de nivel”. Ahora es la gira estadounidense más taquillera de una artista latina en la historia. En total, recaudó 69,9 millones de dólares en 33 espectáculos en Norteamérica. – Griselda Flores

3. Mientras tanto, la colaboración “TQG” de Karol con Shakira se convierte en su primer éxito en el top 10 del Billboard Hot 100, ayudada significativamente por el brillo de ambas estrellas y el interés público en sus respectivas rupturas amorosas recientes. ¿Creen que la canción seguirá creciendo hasta convertirse en uno de los mayores éxitos del año, o su debut probablemente será su pico comercial?

Creo que “TQG” seguirá creciendo, pero no estoy segura si terminará siendo uno de los mayores éxitos del año. Otras canciones de Mañana que se lanzaron recientemente — incluyendo el dulce reggae “Mientras me curo del cora”, sobre tomarte tu tiempo cuando estás deprimido y tener esperanza sobre el mañana, cuyo video acaba de salir el martes (acumulando 1,5 millones de visitas durante sus primeras cuatro horas) — también pueden comenzar a crecer y escalar en las listas. – Sigal Ratner-Arias

4. Solo otro artista de cualquier género ha encabezado el Billboard 200 con un lanzamiento en español antes: Bad Bunny. ¿Ven a Karol G camino a lograr el mismo tipo de superestrellato en Estados Unidos que tiene Bad Bunny, o aún es demasiado pronto para decirlo?

Si me hubieran preguntado hace un año, habría dicho que Bad Bunny era un unicornio. Sin embargo, lo que está sucediendo con el álbum de Karol, justo después de su gira, me hace pensar que definitivamente puede lograr un mayor estrellato en Estados Unidos. Karol es una artista única. Se ha mantenido singularmente accesible y auténtica, incluso cuando su popularidad ha aumentado. Es muy consecuente con los temas que defiende y el mensaje que transmite. Es el tipo de mujer con la que muchas mujeres, especialmente las jóvenes, pueden identificarse. Su personalidad realmente resuena a través de generaciones. Ha trabajado muy duro en su oficio y ha elevado el listón muy alto. Lo que me encanta de ella es que no ha comprometido su sonido ni quién es a medida que crece, y sus fans lo reconocen. Creo que definitivamente podría igualar a Bad Bunny. – Leila Cobo

5. De todos los creadores de éxitos contemporáneos en el mundo latino que todavía no han tenido un álbum No. 1 en el Billboard 200, ¿quién pronostican que podría ser el próximo artista en lograrlo?

Leila Cobo: Shakira, especialmente este año. Y si Maluma trae otro gran éxito como “Hawái”, también está en la carrera, en mi opinión.