La artista británica Dua Lipa es en la actualidad, una de las dueñas de la industria musical, sus múltiples éxitos la han convertido en una de las indiscutibles reinas den entretenimiento. Tal parece ser que su reinado no se limitará al ambiente musical ya que se ha confirmado hace unos días que Dua Lipa se unirá al elenco de Barbie, película que llevará a la pantalla grande la historia de la famosa muñeca.

“Dua Lipa está provocando un terremoto tanto en la música como en el cine. Ha dejado a la gente fascinada con su trabajo en ‘Argylle’, todo el mundo habla de lo buena que es. Ella está encantada de poder demostrar que es más que una estrella del pop. Tiene un futuro muy emocionante en el mundo de la actuación”, dijo una fuente cercana.

El acercamiento con el mundo del cine no es nuevo para Dua Lipa, ya que su debut será en la cinta Argylle que será estrenada en los próximos meses, pero el papel que ha levantado más expectativas es el que hará en la película de la muñeca Barbie junto a Margot Robie. Pero esa no es la única noticia de esta próxima película ya que el periódico británico The Sun, ha confirmado que Saoirse Ronan también se unirá al proyecto. Ronan ha participado en películas como Lady Bird, que fue sumamente aclamada por la crítica y el público. En la producción, también participaran Hari Nef y Issa Rae, quienes se rumoran que interpretaran otras Barbies; Simu Liu y Ncuti Gatwa, quienes también se dice que serán otros Kens; acompañados por America Ferrera, Michael Cera, Will Ferrell y Saoirse Ronan.

No sabemos ustedes pero esta película nos comienza a dar ansiedad! Queremos verla Ya¡¡¡