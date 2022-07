Los Backstreet Boys continúan de gira para presentar su DNA World Tour. Tras una pausa por la pandemia que les obligó a posponer todos los conciertos, vuelven con más ganas que nunca y sorprendiendo a los asistentes de los shows. La última de estas sorpresas se produjo en Toronto (Canadá), el 2 de julio, y no lo hicieron solos.

La boyband subió al escenario a Drake para que cantaran juntos uno de sus mayores éxitos, I Want It That Way. ¿Por qué este tema? Simplemente porque tenía un significado muy especial para el rapero, quien contó la historia que tiene esta canción, según People, mientras se encontraba en el escenario. Con 13 años, al canadiense se le acercó la chica que le gustaba para hablar con él y cuál canción estaría sonando?….. si esa misma!!

Una historia muy especial para Drake que hizo que la recordara con nostalgia y que en el momento en el que subió al escenario a acompañar a Backstreet Boys no dudó en disfrutar al máximo de la experiencia de interpretar el tema.

Les compartimos el video para que puedan vivir el momento que se ha viralizado en redes sociales!!