Do It Center continúa consolidando su crecimiento a nivel nacional con la inauguración oficial de su sucursal número 32, ubicada en Burunga, Arraiján, reafirmando así su compromiso de seguir acercando soluciones para el hogar a más familias panameñas.

La nueva tienda cuenta con más de 2,500 metros cuadrados de exhibición y pone a disposición de los clientes una amplia variedad de productos y categorías para construcción, ferretería, decoración, pintura, jardinería, organización, herramientas, línea blanca y

soluciones integrales para el hogar.

Con esta apertura, la empresa también impulsa el desarrollo y generación de empleo en el área oeste, incorporando a más de 20 colaboradores a esta nueva operación. “Esta apertura representa mucho más que una nueva tienda. Representa nuestro compromiso de seguir creciendo junto a Panamá y continuar acercándonos a nuestros clientes, brindándoles soluciones, servicio y una experiencia cada vez más completa y accesible”, destacó Samuel Cohen, Co Gerente General de Do It Center.

Por su parte, Adriana Guizado, Directora de Marketing y Lealtad de la empresa, resaltó la importancia de continuar creando espacios pensados para inspirar y conectar con las familias panameñas. “Queremos que esta tienda se convierta en un lugar cercano para la comunidad, donde las personas encuentren ideas, soluciones y todo lo necesario para mejorar su hogar y disfrutarlo aún más”, comentó.

La inauguración de Do It Center Burunga contó con actividades especiales para clientes, exhibiciones de marcas, demostraciones, promociones, música, sorpresas y experiencias diseñadas para toda la familia.

Con esta nueva apertura, Do It Center continúa fortaleciendo su presencia en Panamá, apostando por la innovación, el crecimiento y el desarrollo de experiencias cada vez más cercanas para sus clientes.

Contacto de prensa | Adriana Guizado | Directora de Marketing y CRM |

aguizado@doitcenter.com.pawww.doitcenter.com.pa

Do It Center Burunga – Arraiján