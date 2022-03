Will Smith no podía contener las lágrimas durante su discurso tras ganar el Oscar a Mejor Actor protagonista por ‘El método Williams’, pero no era por el premio: el actor se disculpó por el momento vivido en la ceremonia con Chris Rock, y aseguró que lo único que quiere es ser un vehículo para el amor de la familia Williams y de su familia. Incluso se comparó con el personaje que interpreta, Richard Williams. “Ahora soy el padre loco, como le llamaron a él”. Y remató: “Espero que la Academia me vuelva a invitar”. Polémicas aparte, Smith se ha unido a la lista de actores ganadores de un Oscar, así como a la de actores negros ganadores del Oscar (que no son muchos).