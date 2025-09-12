Si pensamos en los 80’s, ¿qué sucesos se nos vienen a la mente? Sin duda fue una época de grandes avances tecnológicos y artísticos, tensiones políticas, tragedias, revoluciones culturales y musicales que dejaron huella duradera.

En Antena 8 siempre viajamos en el tiempo, ¿qué tal si damos un paseo por esta época llena de contrastes?

Un día como hoy en los 80’s…

Se dieron sucesos significativos que siguen siendo tema de conversación, controversia y debate de quiénes lo vivieron.

John Lennon es asesinado en Nueva York (8 de diciembre de 1980) , lo que conmocionó al mundo por la magnitud de su legado musical.

, lo que conmocionó al mundo por la magnitud de su legado musical. Muere de Bob Marley en 1981, un símbolo mundial del reggae y de mensajes de resistencia, paz y derechos humanos.

en 1981, un símbolo mundial del reggae y de mensajes de resistencia, paz y derechos humanos. Regreso de la democracia en varios países de Latinoamérica , siendo el fin de dictaduras que marcaron los años anteriores.

, siendo el fin de dictaduras que marcaron los años anteriores. Se da el desastre nuclear de Chernóbil (1986), tragedia ambiental y humana que generó conciencia global sobre riesgos nucleares.

Videoclips, diversificación e íconos que definieron la época

La importancia del videoclip tomó auge con medios como MTV, ofreciendo propuestas que transformaron la manera en que se promocionaba la música, y los artistas, ya que no solo debían sonar bien, sino también verse bien y tener un estilo definido.

Artistas icónicos que definieron la época: Michael Jackson (con Thriller), Madonna, The Police, Bon Jovi, entre otros.

10 canciones que marcaron la década de los 80

Thriller – Michael Jackson

Like a virgin – Madonna

Billie Jean – Michael Jackson

Every breath you take – The Police

Take on me – a-ha

Sweet child o’mine – Guns n’ roses

Girls just want to have fun – Cyndi Lauper

Livin’ on a prayer – Bon Jovi

Beat it – Michael Jackson

Purple rain – Prince

El legado de los 80 sigue presente hoy: en la estética, en los géneros, en los samples, en la nostalgia y también en la forma en que los artistas actuales se inspiran para reinventar esos sonidos.

