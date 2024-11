Después de debutar en solitario con Silverlines, Damiano David nos presenta “Born with a Broken Heart” como segundo sencillo de esta nueva etapa en su carrera, alejada de Måneskin. El italiano se aleja del rock que nos había acostumbrado con su grupo y nos ofrece una canción pop que podría perfectamente formar parte de la banda sonora de cualquier musical.

El videoclip que la acompaña evoca en varios momentos a las aclamadas La La Land y Cantando bajo la lluvia. En particular, recuerda a la escena en la que Gene Kelly y Debbie Reynolds interpretan “You Were Meant for Me”, donde ambos protagonistas se sumergen en un set de rodaje, algo que también hace Damiano, natural de Roma.

Damiano protagoniza así su propia película musical, quizás autobiográfica, sobre un chico que se cierra al amor y no logra encontrarlo, a pesar de que su pretendiente intenta convencerlo de lo contrario. Como señala el título, “ha nacido con un corazón roto”. En el estribillo, expresa: “¿Qué pasa si dijera que estoy intentando salvar tu amor de que muera? Cariño, he ido demasiado lejos. No quiero verte llorar, pero me conozco muy bien y, quizás, esa sea la parte más difícil. Cariño, no me puedes arreglar, nací con un corazón roto”. El artista compara las personalidades en su relación con un “cactus” y un “globo”, es decir, totalmente incompatibles.

“Cuando escribí esta canción, estaba saliendo de un lugar muy oscuro. Me sentía sin emociones y tenía miedo de haber perdido mi capacidad de sentir, ya fueran cosas buenas o malas. Esto sucedía mientras empezaba la relación más significativa de mi vida, y el miedo a no ser capaz o no estar preparado era grande. Creo que la canción fue una forma de dar sentido a lo que sentía y verlo desde una perspectiva menos aterradora. Me alegra decir que hoy no me siento así, pero creo que mucha gente puede identificarse con el sentimiento de no ser lo suficientemente bueno”, ha compartido Damiano David.

Este cortometraje, dirigido por Aerin Moreno y producido por Radiance Pictures, culmina con una profunda afirmación: “El placer más intenso de esta vida es el placer vacío de la ilusión”, una frase del poeta, filósofo y erudito italiano del Romanticismo, Giacomo Leopardi. Esta cita podría interpretarse como que no hay mayor atracción que el deseo de intentar cambiar a alguien, aunque en el fondo se sepa que es imposible.