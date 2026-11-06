CURIOSIDADES DE LA MÚSICA: CANCIONES QUE ARRANCAN CON UNA FRASE

Una palabra, un verso o un grito en solitario: el recurso que convierte los primeros segundos de una canción en una firma inolvidable.

Hay canciones que no necesitan un riff para atraparte. Basta una voz que aparece sola, sin batería, sin guitarras, y ya sabes cuál viene. Los especialistas lo llaman lyrical cold open o arranque lírico: temas donde la letra entra desde el primer instante, sin introducción instrumental. A veces es a cappella, y otras veces la voz suena sobre un instrumento, pero en todos los casos la frase llega, antes que nada.

Las bandas de rock clásico lo sabían bien: una apertura vocal puede asegurar la atención del oyente para el resto del tema. Y el efecto es doble, porque cuando por fin entran los instrumentos, el impacto es mayor.

Las canciones que abren con la voz

Estas son algunas de las más recordadas:

Nowhere Man – The Beatles (1965) — Tres voces, cero instrumentos

– The Beatles (1965) — Tres voces, cero instrumentos Paperback Writer – The Beatles (1966) — Armonías vocales de McCartney, Lennon y Harrison

– The Beatles (1966) — Armonías vocales de McCartney, Lennon y Harrison I’ve Seen All Good People – Yes (1971) — Un adelanto a cappella de la segunda parte

– Yes (1971) — Un adelanto a cappella de la segunda parte Bohemian Rhapsody – Queen (1975) — “Is this the real life?”

– Queen (1975) — “Is this the real life?” Take a Chance on Me – ABBA (1977) — Los cuatro integrantes en un carrusel vocal

– ABBA (1977) — Los cuatro integrantes en un carrusel vocal Renegade – Styx (1978) — Tommy Shaw abre solo

– Styx (1978) — Tommy Shaw abre solo My Radio Sure Sounds Good to Me – Larry Graham & Graham Central Station (1978) — Estilo doo-wop

– Larry Graham & Graham Central Station (1978) — Estilo doo-wop Money for Nothing – Dire Straits (1985) — La voz de Sting

– Dire Straits (1985) — La voz de Sting You Give Love a Bad Name – Bon Jovi (1986) — Nº1 Billboard

– Bon Jovi (1986) — Nº1 Billboard Last Resort – Papa Roach (2000) — Himno del nu metal

– Papa Roach (2000) — Himno del nu metal Speechless – Michael Jackson (2001) — Abre y cierra con una voz a cappella

Bon Jovi y Papa Roach: la frase como carta de presentación

En You Give Love a Bad Name, el primer sonido es la frase“Shot through the heart and you’re to blame, darling, you give love a bad name”. Es un arranque directo, casi un titular. La canción se convirtió en el primer número uno de Bon Jovi en Estados Unidos.

Last Resort juega el mismo juego con otro tono. Su apertura es el verso“Cut my life into pieces, this is my last resort”. Ese arranque fue parte de un tema que muchos consideran de los mejores del nu metal.

“Estuve muy orgulloso de haber estado ahí, pero fue pura casualidad: estar en el lugar correcto en el momento correcto.” — Sting, sobre Money for Nothing

Las cifras

#1 en el Billboard Hot 100: You Give Love a Bad Name, de Bon Jovi, el 29 de noviembre de 1986, su primer número uno

3 semanas en el #1 del Hot 100: Money for Nothing, de Dire Straits

7 semanas en el #1 de Modern Rock Tracks: Last Resort, de Papa Roach

#3 en el Hot 100: Take a Chance on Me, de ABBA

La voz que no era de Knopfler

El caso más curioso es Money for Nothing. Quien canta el inolvidable“I want my MTV” no es Mark Knopfler, sino Sting, que cantó la introducción en falsete y los coros. La canción la firman Knopfler y Sting. Para la melodía, Knopfler se inspiró en un anuncio de MTV de The Police y la encajó sobre las notas de Don’t Stand So Close to Me.

Algunas curiosidades de estos temas

Una canción con otra vida. You Give Love a Bad Name nació como If You Were a Woman (And I Was a Man), escrita para Bonnie Tyler. Desmond Child no quedó satisfecho con su desempeño en las listas, así que llevó la música a Bon Jovi y la reescribieron.

No es “Shot Through the Heart”. Aunque el estribillo lo dice, existe otra canción de Bon Jovi con ese título, de su disco debut de 1984, y no tiene relación con esta.

Sting estaba de vacaciones. Mientras grababan, Knopfler dijo que ojalá Sting estuviera ahí. Alguien le respondió que estaba cerca, de vacaciones, y lo invitaron al estudio.

Un “MTV” con larga vida. Hasta 2026, el sonido del “MTV” de Sting justo antes del solo de batería sirvió como audio de la tarjeta de producción de MTV Entertainment Studios.

Un video pionero. El video de Money for Nothing usó personajes humanos animados por computadora, y fue el primero en emitirse en MTV Europe cuando la cadena nació el 1 de agosto de 1987.

Un riff nacido en el piano. El bajista Tobin Esperance contó que el riff de Last Resort lo compuso en piano y luego lo pasó a la guitarra. Entonces Jacoby Shaddix llegó y empezó a improvisar encima.

Hip-hop y punk en un mismo tema. Papa Roach escuchaba mucho Wu-Tang Clan y Fugees. Esa mezcla de ritmo hip-hop con estribillo punk fue la que dio forma a Last Resort.

Más allá del arranque: lo que una frase puede decir

Un buen arranque no es solo un truco de producción. Es una promesa de lo que viene. Last Resort nació de la historia de un amigo de la banda que atravesaba un momento muy difícil, y esa honestidad conectó con muchas personas que habían vivido emociones parecidas. Quizás por eso esa primera frase sigue sonando tan fuerte décadas después.

La próxima vez que escuches una de estas canciones en Antena 8, presta atención a esos primeros segundos. Ahí, antes de que suene el primer acorde, ya está contada la mitad de la historia.

Recuerdas alguna canción que inicia con una frase o palabra?